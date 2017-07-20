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На Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружину
14:13 20.07.2017

На Березнівщині чоловік ледве не зарізав власну дружину

Інцидент трапився учора, 19 липня, близько 15 години у селі Прислуч Березнівського району. Чоловік у ході сварки наніс кухонним ножем дружині близько трьох ударів. Потерпілу рятують лікарі, а нападник перебуває в ізоляторі.

32-річний чоловік та його 25-річна дружна проживають у селі Прислуч та мають на вихованні 9-ти місячне немовля.

Учора, близько третьої години між подружжям розгорілася сварка. Перебуваючи поряд з підсобним приміщенням, чоловік ножем, якого схопив на кухні, двічі вдарив дружину у живіт. Вирвавшись потерпіла почала втікати від нападника на вулицю Лесі Українки с. Прислуч. Наздогнавши поранену дружину, нападник наніс ще декілька ударів. На крики жінки збіглися односельці, які викликали швидку медичну допомогу та повідомили до поліції.

Потерпілу із численними ножовими пораненнями госпіталізували у реанімаційне відділення Березнівської центральної районної лікарні.

«Зловмисника затримали у порядку статті 208 Кримінального кодексу України, він перебуває в ізоляторі тимчасового тримання, — повідомив начальник Березнівського відділення поліції Андрій Кушик. — Вирішується питання про повідомлення йому про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство). Слідчі підготували клопотання до суду про обрання міри запобіжного заходу у виді тримання під вартою».

Відповідно до санкції статті чоловіку загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк від семи до п'ятнадцяти років.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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