На Рівненщині активізувалися шахраї

Минулої доби безпечні громадяни поповнили кишені аферистів на понад 50 тисяч гривень.

42-річна жителька села Бармаки Рівненського району по телефону розповіла персональні дані її банківської картки незнайомцю, який представився працівником банку. Таким чином зловмисник зняв з картки майже три тисячі гривень.

У Рівному до 77-річної жінки зателефонував нібито її племінник та попросив позичити п’ять тисяч гривень. Чоловік повідомив, що по гроші приїде його знайомий. Тому пенсіонерка не задумуючись віддала незнайомцю кошти. Коли зв’язалася з племінником по телефону, то виявилося, що жінку ошукали.

Маючи намір придбати металеві баки за оголошенням у мережі Інтернет, 43-річний рівнянин перерахував незнайомцю 20 тисяч гривень. Після цього номер телефону «продавця» вже був поза мережею і будь-якого іншого зв’язку з ним не має. Потерпілий товару так і не отримав. За схожою схемою позбувся власних заощаджень і 45-річний житель Дубенського району. Аби придбати автомобіль "Mercedes-Benz Vito", чоловік перерахував зловмиснику понад 22 тисячі гривень.

За усіма фактами шахрайств слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального кодексу України.

Поліцейські закликають громадян бути пильними під час здійснення фінансових операцій, а також поспілкуватися зі своїми старшими родичами, розповісти їм елементарні правила безпеки та застерегти від необдуманих вчинків.