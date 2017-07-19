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Рівненські митники затримали контрабанду набоїв до малокаліберної зброї
13:16 19.07.2017

Рівненські митники затримали контрабанду набоїв до малокаліберної зброї

Нещодавно, на митному посту «Городище» рівненські митники запобігли незаконному перевезенню через державний кордон набоїв до вогнепальної малокаліберної зброї. Про це повідомив заступник начальника Рівненської митниці ДФС – начальник управління протидії митним правопорушенням Олег Павлюк.

- Так, під час митного огляду легкового автомобіля «OPEL SINTRA», яким громадянин Республіки Білорусь намагався заїхати на митну територію України, рівненськими митниками було виявлено небезпечну знахідку. Для проходження митного контролю білорус обрав смугу руху «зелений коридор», проте не вказав у декларації та не заявив при усному опитуванні про те, що у бардачку автомобіля приховав понад два десятки набоїв. Наразі усі набої вилучено, та про даний випадок проінформовано УСБУ в Рівненській області, - прокоментував Олег Павлюк.

Рівненська митниця ДФС нагадує, що ч. 1 ст. 365 Митного кодексу України встановлено, що громадяни за умови дотримання вимог цього Кодексу та інших актів законодавства України можуть переміщувати через митний кордон України будь-які товари,крім тих, що заборонені до ввезення (у тому числі з метою транзиту) та вивезення з України.

Згідно з частиною першою ст.197 Митного кодексу України не можуть бути пропущені через митний кордон України товари, на пропуск яких відповідно до закону потрібні дозволи інших державних органів, за відсутності цих дозволів.

Питання переміщення зброї та боєприпасів до неї, через митний кордон України регулюється порядком виготовлення,придбання,зберігання,перевезення,обліку і використання спеціально визначених предметів, матеріалів і речовин встановлений Положенням про дозвільну систему, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.10.92 р. № 576.

Таким чином, громадянам при переміщенні через митний кордон України зброї, спеціальних засобів індивідуального захисту та активної оборони, боєприпасів, вибухових речовин і матеріалів, щодо зберігання і використання яких установлено спеціальні правила, на які поширюється дія дозвільної системи органів внутрішніх справ необхідно надати посадовій особі митниці ДФС дозволи на придбання,зберігання, носіння, перевезення і використання вищезазначених товарів.

Рівненська митниця ДФС

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