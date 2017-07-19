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Паприкашка
Неправду говорят, что с деньгами тяжело расставаться. Гораздо сложнее с ними встретиться!
В розпал огіркового сезону як ніколи буде доречної така страва як паприкашка. Страва родом з Угорщини, варіант адаптований до наших гастрономічних і економічних реалій, але смачний , поживний і зручний. Я, наприклад, готую порцію, нарізаю такими шматочками «на один раз», і тримаю в морозилці. За годину до подачі виймаю, даю кілька хвилин «прийти до тями» і нарізаю скибочками. Все дуже просто.
На 1 кг сала чи підчеревини :
2ст.л. солі крупного помолу
3-4 зубчики часнику
2ст.л.паприки (я беру паприку хлоп»ями і мелену 1:1 )
Сало чи підчеревину зачищуємо, промиваємо, просушуємо. З усіх боків обмазуємо сіллю, замотуємо в кілька шарів харчової плівки. Тримаємо в холодильнику 1,5 доби, тоді кладемо в каструлю, заливаємо холодною водою і ставимо на вогонь. Як закипить зменшуємо вогонь до мінімуму і тримаємо так 40 хвилин. Виймаємо наш згорток, даємо йому повністю охолонути (плівку знімаємо). Натираємо часником та паприкою, знову загортаємо в плівку або кладемо у пакет і добу в холодильник. За бажанням можна поставити під прес, я не ставлю.
А тепер ріжемо хліб, огірочку, дістаємо паприкашку і можна запрошувати на «100 грам».
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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