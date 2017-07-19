Рівнян закликають бути обережними

Поліцейські закликають не впускати до своїх осель незнайомців, спілкуватися з ними лише через привідкриті двері та обов’язково перевіряти документи, що посвідчують особу. У зоні ризику – люди похилого віку.

Учора, 18 липня до поліції звернулася 71-річна жителька обласного центру. Зі слів пенсіонерки, близько 14 години до її оселі завітали дві невідомі жінки, які представились працівниками комунальної установи. Жінка не перевірила посвідчення і впустила незнайомок, аби ті звірили лічильники.

Після того, як жінки вийшли з квартири старенька виявила відсутність гаманця, у якому знаходилися кошти у сумі 525 гривень та пенсійне посвідчення.

Ще одне схоже повідомлення надійшло до поліції і від 72-річної рівнянки. У суботу до неї завітав чоловік з жінкою та почали просити про допомогу. Вони запевняли пенсіонерку, що їхні родичі потрапили у лікарню, і їм терміново потрібно розміняти американські долари.

Потерпіла достеменно не може пояснити, як саме віддала незнайомцям свої заощадження, проте була переконана, що взамін на гроші зловмисники залишили пенсіонерці три тисячі доларів. Коли оговталася, то ані іноземної валюти, ані власних коштів жінка не знайшла.

Поліцейські рекомендують громадянам бути пильними, а дотримання наступних порад допоможе не стати жертвою зловмисників та зберегти своє майно.

Одним із найнадійніших способів захисту помешкань є встановлення сигналізації. Адже у разі проникнення злодія до помешкання, наряд поліції охорони прибуде за лічені хвилини. Крім того кілька порад, як уникнути візиту «непроханих» гостей, мінімізувати можливість крадія проникнути у приміщення та зберегти своє майно, знадобиться кожному:

- не відчиняйте двері, не з'ясувавши, хто саме до вас прийшов. Вхідні двері обов'язково повинні бути обладнані вічком та дверним ланцюжком. Людина, яка, приміром, прийшла перевірити лічильники газу чи світла може бути просто «навідником», аби оцінити ваше майно, систему замків чи сигналізацію;

- не варто відразу впускати навіть тих, хто представляється працівником будь-якої установи чи правоохоронного органу. Обов'язково вимагайте документ, що засвідчує особу та причину їхнього візиту.

- не повідомляйте стороннім особам про тривалу відсутність (поїздка на відпочинок чи відрядження);

- якщо довіряєте сусідам, краще їх попросити наглядати за вашим помешканням;

- якщо ви ненадовго залишаєте власну оселю, можна імітувати свою присутність, поставивши на таймер телевізор чи залишивши ввімкненим світло;

- у разі втрати ключів від вхідних дверей, одразу змініть замки;

- не залишайте ключі під килимом чи у поштовій скриньці;

- не залишайте відкритими вікна та балконні двері.