Замена стекла samsung galaxy s7 edge и его приемущества - рассказывает multiservice.com.ua

Кто не знает о компании Samsung? Про компанию Samsung наверняка знают все, более того, очень многие ней пользуются. У большинства жителей нашей страны по статистике хотя бы одна единица техники, но все же представлена данной торговой маркой. Широта ассортимента техники и моделей компании Samsung просто впечатляет, но особым спросом пользуются мобильные телефоны.

Почему телефоны Samsung стали настолько популярными и продолжают держать высокий уровень продаж почти несколько десятков лет? Все просто – высокая функциональность устройства в сочетании со стильной ценой, высоким качеством и приемлемой ценой – вот причина такого успеха.

Не смотря на то, что телефоны Samsung считаются весьма качественными и надежными, нередко они попадают в сервисные центры именно с поломкой экрана, а именно – трещиной стекла. В этом случае есть два пути решения – заменять полностью дисплейный модуль, что будет стоить на порядок дороже или же просто заменить стекло.

Замена стекла samsung galaxy s7 edge производится чаще, нежели замена всего экранного модуля. Такая процедура имеет массу преимуществ – низкая стоимость, сохранение оригинального модуля, что гарантирует качественную цветопередачу, высокое разрешение, большие углы обзора и другие характеристики картинки, а также скорость выполнения ремонтной процедуры.

Ремонт телефонов в Киеве без проблем и с гарантией можно осуществить в компании Multiservice. Если вам нужен быстрый, качественный и недорогой ремонт, тогда скорее обращайтесь к нам и вы гарантированно не пожалеете о своем решении. Мы рады предложить вам широкий спектр услуг только от высококвалифицированных и опытных мастеров, которые ручаются за свою работу и способны за короткий период времени решить даже самые сложные и нестандартные ситуации. Оборудование для проведения ремонта современное и имеет все необходимые сертификаты качества.

Для ознакомления с более подробной информаций рекомендуем обращаться на сайт компании - https://multiservice.com.ua/ . Там вы сможете не только ознакомиться с перечнем предоставляемых услуг, их стоимостью, изучить интересные статьи и отзывы благодарных клиентов, но и получить бесплатную консультацию в режиме онлайн через всплывающее диалоговое окно в правом углу сайта. Также вы можете оставить запрос на консультацию с номером своего телефона в специальной форме в любом из разделов сайта или же набрать номер телефона компании самостоятельно для консультации в телефонном режиме (он указаны в соответствующем разделе – раздела «Контакты»).