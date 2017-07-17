Ляшко збирає підписи за позачергове засідання сесії парламенту

Фракція Радикальної партії ініціює позачергове засідання сесії Верховної Ради для розгляду законопроектів про скасування депутатської недоторканості, про процедуру імпічменту Президента України та про Тимчасові слідчі комісії парламенту.

Про це написав лідер РПЛ Олег Ляшко на своїй сторінці у Facebook.

«Рівність усіх представників влади перед законом – це буде найкращий подарунок на 26-ту річницю Незалежності України», - наголосив Ляшко.

Політик додав, що для проведення позачергової сесії потрібно 150 підписів народних депутатів. Свої 20 команда Радикальної партії збере вже у понеділок, запевнив народний депутат.

«Звертаюся до колег з інших фракцій і позафракційних підтримати нашу ініціативу», - підсумував Ляшко.