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Камень гранит: преимущества, свойства и характеристики
15:26 17.07.2017

Камень гранит: преимущества, свойства и характеристики

Гранит – это распространенный природный камень, с давних времен широко использующийся в строительстве и архитектуре. Само его название стало символом твердости, нерушимости и надежности. Известен этот камень практически по всему миру.

Гранит – это распространенный природный камень, с давних времен использующийся при постройке зданий и архитектурных сооружений. Название камня считается своеобразным символом твердости, нерушимости и надежности. Известен этот камень практически по всему миру. А о его долговечности свидетельствует хотя бы тот факт, что здания, выполненные из этого камня, хорошо сохранились, до сих пор не потеряв своего внешнего вида.

Основные свойства гранита

Гранит имеет зернистую структуру. Эта магматическая порода состоит из нескольких элементов:

  • полевой шпат – его в составе гранита до 60%;

  • кварц – от 20 до 30%;

  • биотит;

  • мусковит;

  • роговая обманка (иногда).

Материал имеет следующие особенности и характеристики:

  • высокая плотность – 3,17 г/см3;

  • прекрасные показатели прочности на сжатие;

  • низкий коэффициент водопоглощения;

  • высокая морозостойкость;

  • незначительная истираемость.

Камень гранит прекрасно сопротивляется любым погодным воздействиям – изделия из него хорошо сохраняются в самых суровых климатических условиях. Материал исключительно долговечен – изделия и сооружения из мелкозернистого камня сохраняют свой внешний вид несколько сотен лет. Важно и то, что гранит хорошо поддается обработке, что дает возможность решения с его помощью широкого круга задач в строительстве, оформлении зданий и обустройстве участков. Этот камень можно шлифовать практически до зеркального блеска, и из него делают многие элементы домашнего повседневного обихода, среди которых наиболее популярными считаются гранитные столешницы. На сайте http://ukr.granite.ua можно подробно ознакомиться с некоторыми образцами продукции этого предприятия.

Природный гранит и его применение

Завидные декоративные и физические свойства гранита обусловили необыкновенную масштабность его применения:

  • интерьер – из камня изготавливают огромное количество разнообразных элементов – карнизы, барные стойки, колонны и тому подобное;

  • лестницы;

  • полы;

  • элементы отделки фасадов и интерьеров;

  • ландшафтный дизайн;

  • ступени;

  • облицовка набережных;

  • брусчатка.

Этот натуральный камень поистине универсален и известен с давних пор. Его необыкновенная устойчивость к внешним воздействиям – причина того, что во многих старинных европейских городах сохранились исторические мостовые. Даже по мощеным дорогам Древнего Рима можно прогуляться и сегодня.

Использование гранита в массовом строительстве несколько сдерживается его значительным весом. Но для отделочных и интерьерных работ, изготовления архитектурных элементов, ландшафтного дизайна этот материал незаменим.

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