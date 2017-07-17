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Більше майданчиків дитячих та різних…
17 липня в Рівному у виставковій залі Міського будинку культури відбулося представлення інтерактивної карти існуючих дитячих майданчиків Рівного.
За даними управління ЖКГ, за останні 2,5 роки у місті встановили 151 дитячий майданчик. Щодо встановлення таких майданчиків існує ще 170 пропозицій.
"Найбільше майданчиків можна побачити в районі біля «Чайки», вулицях Князя Романа та Степана Бандери. Найменш забезпеченими дитячими майданчиками є вулиці Князя Володимира та Міцкевича.
Середня вартість одного дитмайданчика становить близько 52 тисячі гривень. Тож якщо реалізувати всі ці пропозиції, знадобиться близько 9 мільйонів гривень.
«Іноді рівняни просять встановити майданчики ледь не біля кожного під'їзду, натомість коли в окремих мікрорайонах дітям гратися нема де. Тому ми плануємо зібратися з депутатами на засідання комісії і обговорити, де більш доцільним є встановлення майданчиків», - розповіла заступник міського голови Галина Кульчинська.
За даними місцевих обранців, цьогорічний бюджет дозволяє встановити близько 60 майданчиків. По тридцяти п’яти з них вже є готові проекти.
Олеся Оленич
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