Більше майданчиків дитячих та різних…

17 липня в Рівному у виставковій залі Міського будинку культури відбулося представлення інтерактивної карти існуючих дитячих майданчиків Рівного.

За даними управління ЖКГ, за останні 2,5 роки у місті встановили 151 дитячий майданчик. Щодо встановлення таких майданчиків існує ще 170 пропозицій.

"Найбільше майданчиків можна побачити в районі біля «Чайки», вулицях Князя Романа та Степана Бандери. Найменш забезпеченими дитячими майданчиками є вулиці Князя Володимира та Міцкевича.

Середня вартість одного дитмайданчика становить близько 52 тисячі гривень. Тож якщо реалізувати всі ці пропозиції, знадобиться близько 9 мільйонів гривень.

«Іноді рівняни просять встановити майданчики ледь не біля кожного під'їзду, натомість коли в окремих мікрорайонах дітям гратися нема де. Тому ми плануємо зібратися з депутатами на засідання комісії і обговорити, де більш доцільним є встановлення майданчиків», - розповіла заступник міського голови Галина Кульчинська.

За даними місцевих обранців, цьогорічний бюджет дозволяє встановити близько 60 майданчиків. По тридцяти п’яти з них вже є готові проекти.