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У Рівному відзначили кращих бухгалтерів
14:05 17.07.2017

У Рівному відзначили кращих бухгалтерів

В конференц-залі Рівненській міській раді відбулося урочисте засідання «круглого столу» присвячене Дню бухгалтера.

Представники влади та громадськості відзначили кращих бухгалтерів підприємств міста, вручили грамоти та подяки за професійну працю та високу податкову культуру.

Найкращих бухгалтерів привітали:– Сергій Паладійчук - секретар Рівнеради, Сергій Васильчук - заступник міського голови, Дмитро Зайцев - начальник Головного управління ДФС у області, Маріян Года - голова Ради територіального відділення ВГО «Асоціація платників податків України», Ганна Писарчук – керівник представництва ТОВ ВКК «Баланс-клуб», представники влади та громадських організацій.

На початку зустрічі відбувся семінар, на якому присутнім розповіли про новини податкового законодавства та відповіли на численні запитання. Крім цього бухгалтерів очікували різні сюрпризи: розіграш вартісного навчання на курсах, різні подарункові сертифікати, концертна програма.

«Важко уявити собі галузь національної економіки де б не використовувалась праця бухгалтера, його досвід та професійні знання. Без належної роботи бухгалтерських служб неможливо забезпечити стабільний розвиток економіки регіону та держави загалом. Нехай робота приносить вам задоволення як моральне, так і матеріальне, а в особистому плані хай збуваються всі Ваші мрії і сподівання!», - зазначив у своєму вітальному слові Дмитро Зайцев. Він також підкреслив, що від бухгалтера залежить чіткий контроль фінансових потоків та своєчасність податкових платежів.

Начальник Головного управління ДФС у області Дмитро Зайцев вручив Подяки сумлінним бухгалтерам, професійний досвід яких є запорукою економічного зміцнення та розвитку трудових колективів та подякував присутнім за щоденну сумлінну працю, вірність професійному обов’язку та побажав плідної діяльності, міцного здоров’я, миру, добра і злагоди.

Головне управління ДФС у Рівненській області

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