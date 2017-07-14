Украшение свадебного зала зимой

Большинство молодых людей предпочитают отмечать свадьбу летом или осенью. А ваша свадьба запланирована на зиму?

Большинство молодых людей предпочитают отмечать свадьбу летом или осенью. А ваша свадьба запланирована на зиму? Что ж, вы в числе энтузиастов и оригиналов! А мы поможем вам организовать самый важный день вашей жизни так, что вы не почувствуете неудобств. Украшение свадебного зала, которое выполняется зимой, отличаются особым шармом. Ведь это волшебное время, в эти дни так хочется верить в сказку и есть прекрасная возможность воплотить её в реальность.

Преимущества зимней свадьбы

Все-таки, спрос на зимние свадьбы значительно ниже, а поэтому при заказе банкетного зала вам будет из чего выбирать. Главное – убедитесь, что система отопления в ресторане работает исправно. Зимний декор полностью соответствует такому событию как свадьба. Белоснежные просторы, таинственный свет, сияние, морозные узоры – всё это как нельзя лучше вписывается в общий план торжества. Намного лучше обстоят дела с кухней. Ведь сегодня нет особых ограничений в плане наличия овощей или фруктов в то или иное время года. Но зато зимой можно быть уверенным, что мясо или рыба не испортится в течение долгого времени, а торт не потеряет форму от высокой температуры. Особенно запоминающимся праздник выйдет накануне нового года. Свадебные залы, украшение их в новогоднем стиле, перенесут вас и ваших гостей в настоящую сказку!

Идеи для зимнего декора

Само собой, что планируя свадьбу в зимнем стиле, при оформлении вы будете использовать снежинки, гирлянды, стеклянные шары. Чтобы ваш праздник отличался от остальных, можно так же в качестве декора использовать ледяные скульптуры. Для них сегодня используют подсветку и это просто потрясающее зрелище!

Светодиодные гирлянды, огоньки свечей, бенгальские огни подчеркнут особую зимнюю атмосферу, добавят уюта.

При сервировке стола лучше всё-таки выбирать белую фарфоровую или прозрачную стеклянную посуду с золотыми узорами, росписью. Вообще сине-белая гамма отлично вписывается в это время года. Поэтому при украшении зала на свадьбу можно отталкиваться от цветового решения.

Ещё одним элементом свадебного декора зимой может быть хвоя. Кроме того, что её можно отлично вписать в интерьер, она так же придаст чудесный аромат.

Лаунж-зону можно оформить санками и салазками. Накрывайте их меховыми пледами, оформите небольшими подушками и они станут чудесным дополнением к общему плану.

Идей для украшения свадебных залов зимой море. Поверьте, наши специалисты смогут воплотить их в жизнь!

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