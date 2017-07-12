На Рівненщині розпочався п'ятий сезон спартакіади «Рух заради здоров’я»

З комунального закладу «Урвенський психоневрологічний інтернат», що в Здолбунівському районі, розпочався черговий сезон спартакіади у підвідомчих установах департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації «Рух заради здоров’я».

Вже традиційно захід буде тривати у два етапи. Перший, пройде на базі установ соціального захисту, де учасники змагатимуться між собою, а під час другого (фінального) вже визначатиметься переможець серед збірних-команд закладів.

Загальне керівництво проведенням спартакіади здійснює департамент соціального захисту населення облдержадміністрації, управління у справах молоді та спорту облдержадміністрації та комунальний заклад «Обласний центр фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» Рівненської обласної ради за підтримки Відділення НОК України в Рівненській області, комунального закладу «Рівненський регіональний центр з фізичної культури і спорту інвалідів «Інваспорт» та Рівненської обласної організації профспілки працівників соціальної сфери України.

Щороку організатори формують для місцевих підопічних спеціальну програму спортивних конкурсів. Під час них вони на швидкість проходять встановлену дистанцію, водночас вправляючись зі спеціальним інвентарем. Оскільки такий захід вже набув статус щорічного, місцеві команди заздалегідь готуються до нього. А невдовзі їм доведеться черговий раз сформувати колектив, котрий представлятиме заклад у фіналі, куди з’їдуться лише найкращі учасники зі всієї області.

Подібні завдання не викликають жодних труднощів під час їхнього виконання, і навіть дозволяють активно та цікаво провести час. Цього разу після завершення останньої естафети, тутешні підопічні вирішили організувати ще й маленький творчий виступ з піснями і танцями. А завершився захід врученням спортивних дипломів і призів від організаторів та адміністрації закладу.