|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
Рівненщина отримає 18 автомобілів швидкої допомоги
Завтра, 13 липня, об 11.00 відбудеться урочиста передача автомобілів швидкої допомоги
У рамках реалізації на Рівненщині проекту Світового банку «Поліпшення охорони здоров'я на службі у людей» закуплено 18 швидких марки «Сітроен», укомплектованих сучасним медичним обладнанням.
Автомобілі розподілять між районними лікарнями області, а також по одній швидкій отримають Рівненська обласна та міська лікарні.
Кошти для придбання цих автомобілів виділені в рамках реалізації спільного проекту МОЗ України та Світового банку.
Захід відбудеться у Рівному, майдан Просвіти, 1 (площа перед Рівненською ОДА).
Участь в заході візьмуть голова Рівненської обласної державної адміністрації Олексій Муляренко, перший заступник голови Рівненської обласної ради Олександр Корнійчук та керівник групи впровадження проекту на Рівненщині Сергій Рибачок.
За повідомленням прес-служби
Переглядів: 11
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.