Поліцейські затримали азербайджанця, який обкрадав багатих рівнянок

Чоловік через мережу Інтернет знайомився із жінками, а потім приїжджав до них у гості. Підсипавши снодійні препарати, обчищав помешкання.

Раніше судимого іноземця затримали Дніпропетровські поліцейські.

35-річна рівнянка не одразу зрозуміла яким чином вона позбулася майна та грошей. Тож правоохоронцям, які прибули на місце події за фактом вчинення крадіжки, повідомила, що злодій проник до оселі шляхом підбору ключа. Невідомий викрав ноутбук, планшет, мобільний телефон, дев’ять найменувань золотих виробів, грошові кошти в сумі 14 тисяч гривень та 250 доларів США. Зі слів потерпілої сума збитку викраденого становить понад 60 тисяч гривень.

За фактом крадіжки, вчиненої із проникненням у житло поліцейські розпочали досудове розслідування за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу.

Вже невдовзі після вчинення крадіжки, дніпропетровські поліцейські затримали 31-річного уродженця міста Баку Республіки Азербайджан, який тимчасово проживав у Харкові. Під час огляду іноземця, правоохоронці виявили крадені речі, і як з’ясувалося пізніше, належать вони потерпілій рівнянці. Слідчі Рівненського відділу поліції вирушили до Дніпра. Речові докази вилучили, а громадянину Азейбарджану повідомили про підозру у вчиненні крадіжки. Тамтешнім судом йому обрали міру запобіжного заходу у виді тримання під вартою з можливістю застави в розмірі 32 тисячі гривень. Іноземець таку умову виконав, тож нині перебуває на волі.

Як з’ясували правоохоронці, азербайджанець окрім викрадення транспортного засобу у Дніпропетровській області, обікрав за таким же сценарієм ще трьох жінок. На причетність його до вчинення інших подібних злочинів ще перевіряють поліцейські.

Іноземець не вперше потрапив у поле зору поліцейські. У грудні 2015 року Вінницькиий міський суд виніс вирок 31-річному громадянину Азейрбаджану за вчинення угону та крадіжок, присудивши йому п’ятирічний тюремний строк. Однак, вже через рік вийшов із місць позбавлення волі умовно-достроково. Тож, перебуваючи на трирічному іспитовому строці, знову взявся за старе.

Тепер за скоєне іноземцю загрожує шість років позбавлення волі.