Салат з абрикосами-гриль та сирними чипсами

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Я сьогодні знову із цікавим салатом для дівчат. А що? Ми цілком заслуговуємо на те, щоб посидіти в приємній компанії з бокальчиком вина, або шампанського. А такий вишуканий алкоголь потребує не менш вишуканої закуски. Чому б для цього не приготувати салат з абрикосами-гриль та сирними чіпсами? Легкий, смачний салат, без особливої шкоди для фігури – це вдале завершення прекрасного вечора.

Знову ж без пропорцій, оскільки тільки від вас буде залежати робити акцент на м»яско, чіпси чи абрикоси-гриль. До речі, абрикоси з легкістю замінюються на персики або нектарини.

Руколу промиваємо, сушимо і викладаємо на тарілку. Чисті, сухі абрикосами ріжемо на шість частин і підсмажуємо на сухій сковорідці. Викладаємо, щоб охолонули.

Для чіпсів твердий сир (саме сир, а не сирний продукт!!!) натираємо на терці і викладаємо по чайній ложці на суху розігріту сковорідку. Чекаємо поки сир розплавиться і обережно, за допомогою широкої лопатки перекладаємо на тарілку, щоб чіпси повністю охолонули і стали хрусткими. Я таких штук роблю побільше, тому що це наркотичнопривабливосмачно!

Для соусу 1ч.л.м»якої гірчиці викладаємо в банку, додаємо 50мл оливкової олії, закриваємо банку кришкою і інтенсивно зтрушуємо кілька разів, щоб утворилася емульсія. За бажання можна посолити, поперчити.

Сиров»ялене м»ясо нарізаємо пластівцями. На тарілку з салатом в мальовничому порядку викладаємо наші абрикоси, м»ясо, сирні чіпси, поливаємо заправкою. Можна подавати.

Мені здається, що літо – це пора, коли можна, і, навіть, потрібно відходити від традиційного харчування, а пробувати щось нове і цікаве, а раптом ми щось пропускаємо?

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!