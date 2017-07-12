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12:10 12.07.2017

Недорогие бензопилы: давайте сравним производителей?

Сегодня отыскать качественную пилу, стоимость которой находится на низком уровне, достаточно просто. В данной статье будут рассмотрены 3 основных производителя. Это Днипро М, Vitals, а также Foresta. Какие они имеют особенности? Можно узнать по ссылке: https://takida.tools/shop/category/sadovaia-tehnika/benzopily или читайте ниже...бензопила Дніпро-м

Бензопилы от Днипро-М

Производитель производит достаточно много битовых моделей. Таких, которые могут подойти вам в хозяйстве. Изготовитель уделяет особое внимание удобству. Все для того, чтобы вы могли работать несколько часов, не уставая и не чувствуя никакого дискомфорта.

Какие плюсы есть у изделий производителя

  1. Очень высокая мощность и большое количество оборотов.

  2. Особое внимание уделяется материалам изготовления. К примеру, часто используется чугун с добавлением хрома.

  3. Большой объем двигателя и топливного бака.

  4. Оптимальная длина шины.

Бензопилы от Vitals

Бензопила ВиталсЕсли вам нужна полупрофессиональная модель, то обязательно присмотритесь к изделиям от данной компании. Что это значит? Вы можете использовать бензопилы от данной компании как в быту, так и при проведении строительства. Мощность моделей достаточная. Вы можете найти решение, мощность которого находится в диапазоне 2-4 уВТ. Максимальный вес составляет 6 кг, поэтому вы сможете работать продолжительный период, не чувствуя никакого дискомфорта.

О моделях Foresta

Если вы хотите заполучить универсальное решение, которое подойдет для работы на любых участках, то обязательно присмотритесь к изделиям производителя. Их главный плюс заключается в наличии автоматической смазки. Именно поэтому вы можете рассчитывать на уменьшение времени обслуживания инструмента.

Что касается мощности, то в среднем она находится на уровне в 2,4 кВТ. Этого достаточно для большинства случаев. Особое внимание производитель уделяет хвату. Бензопилы от производителя не натирают руки даже после целого дня работы.

Бензиновая пила ФорестаКроме того, модели отличаются продолжительным сроком службы. Если вы хотите работать с ними долго, то обеспечьте минимальные условия хранения. Средний вес составляет даже меньше 6 кг. Это выгодно отличает изделия производителя от конкурентов.

Если вас интересует цена, то тоже следует выбирать модели от Foresta. Компания не дополняет свои бензопилы всевозможными ненужными аксессуарами. В комплекте есть только самое необходимое. Но из-за этого конечный пользователь достаточно сильно экономит. В комплектации есть только шина и цепь.

Изготовитель особое внимание уделяет всяческим мелочам. К примеру, по бокам вы можете отыскать металлические стенки, в составе которых находится хром. Это позволяет максимально защитить двигатель, продлить его срок службы.

Что касается работы с бензопилами, то вам не придется тратить время на всевозможную подстройку. Компания сама занимается этим на заводы. Вы получаете откалиброванное изделие. Сами бензопилы производятся в Китае, но это никоим образом не сказывается на качестве. Наоборот, изготовление в данной стране позволяет добиться оптимального соотношения цены и качества.

Если вы хотите приобрести модель от Foresta, то обязательно присмотритесь к ассортименту нашей компании. Здесь вы можете отыскать широкий выбор оригинальных бензопил. Кроме того, надо выбирать наш магазин из-за того, что он может предложить весьма доступные цены.

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