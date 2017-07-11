Лозовий попросив Луценка подзвонити його вчительці з Рівного

Народний депутат Андрій Лозовий під час розгляду подання на зняття недоторканості з нього заявив, що подання ГПУ - це макулатура.

"Жоден юрист не може пояснити, у чому мене звинувачують у цьому поданні. Фаховий, на відміну від вас, Юрій Віталійович. Кримінальне провадження від 20.06, а подання - від 21.06. Тобто справу розслідували за один день. Це як?", - звернувся до Луценка заступник лідера РПЛ.

Політик зазначив, що постанова суду, яка фігурує у поданні є нелегітимною.

"Рішення по мені у Печерському суді приймала суддя Литвинова. Під час розгляду справи "Захисників Конституції" у 2015 році я мав із нею конфлікт. Цьому є підтвердження - вона написала на мене заяву у поліцію. Це є прямим конфліктом інтересів", - наголосив Лозовий.

Народний депутат зазначив, що Радикальна партія виступає за зняття недоторканності з депутатів і суддів протягом шести років.

"Ці тези були проголосовані за з'їзді партії 7 серпня 2011 року. Саме там я отримав партій квиток під номером 000002. Я цим пишаюсь і вніс його в декларацію. Тому мені незрозуміло, чому у переліку майна, яке я задекларував, немає партквитка. Зрозуміло, що для вас, Юрій Віталійович, це не цінність, бо ви кожна вибори йдете від нової партії", - звернувся до Луценка Лозовий. Він наголосив, що сам Генпрокурор не може пояснити свої статки.

"Ви 20 років сидите або у парламенті, або у Кабміні, або у тюрмі. То звідки у вас будинок на 850 квадратних метрів? Ви вказуєте, що він належить вашому тестю, який 12 років на пенсії. А зараз кажете, що він ваш. Крім того, у вашій декларації немає колекції зброї, яку ви показували в ефірі одного телеканалів. Тому я хочу зараз звернутись до антикорупційного бюро із вимогою відкрити провадження проти Луценка. Також хочу нагадати Юрію Віталійовичу, що під час виборів він піарився на відомій у Рівному вчительці Тамарі Петрівні Шмеризі. Ви забули про це, а Тамара Петрівна дуже хвора. Я вас прошу, подзвоніть їй", - зауважив народний депутат.

Лозовий наголосив, що перелік майна, на підставі якого ГПУ звинуватила його у несплаті податків, є абсурдним.

"Я задекларував картину відомого художника Марка Греся, який жодного разу в житті не продавав свої картини. Її вартість неможливо визначити. Марк Гресь подарував одну картину мені, а другу колезі Мосійчуку. Я вніс у декларацію а Мосійчук - ні. Визначіться, Юрій Віталійович, кого треба посадити. А оцінювати Святі мощі - це взагалі святотатство", - акцентував увагу народний депутат.

Лозовий заявив, що подання є неправомірним.

"Ви сиділи у в'язниці за перевищення службових повноважень. Подаючи подання на мене, ви знову перевищили повноваження і будете за це відповідати", - підсумував заступник лідера РПЛ.

Верховна Рада не підтримала зняття недоторканості з Андрія Лозового.