Шахраї виманили майже дев’ять тисяч гривень у двох жителів Рівненщини

У Костопільському районі жертвою псевдобанкіра стала 30-річна ксотопільчанка. А у Сарненському районі в тенета інтернет-щахрая потрапив 18-річний житель Клесова.

Учора, дев’ятого липня, близько 19:30 на мобільний телефон заявниці зателефонував невідомий чоловік та, представившись працівником одного з банків, повідомив, що її картка соціальних виплат заблокована через втручання сторонніх осіб. Для її розблокування потрібно назвати певні дані та код, який прийшов на її мобільний. Жінка все продиктувала, а через деякий час з’ясувалося, що з її рахунку зникли кошти в сумі 1050 гривень.

Близько 18 години цього ж дня юнак через мережу Інтернет вирішив придбати мотоцикл. За бажанням продавця, перерахував кошти у сумі 7900 гривень на вказаний рахунок через термінал. Однак товар молодик так і не отримав, тож одразу звернувся до поліції.

За обома фактами у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 190 Кримінального од кексу України.

Правоохоронці застерігають бути обачними у прийнятті будь-яких рішень, якщо мова йде про гроші.