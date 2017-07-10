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10:19 10.07.2017
Військовослужбовці Рівненського гарнізону отримали квартири
9 липня військовослужбовці Рівненського гарнізону отримали ордери на свої нові домівки.
Командувач оперативного командування «Захід» генерал-майор Олександр Павлюк побажав їм затишку та злагоди в оселях і вручив ключі від квартир військовим та їх сім’ям.
Прес-служба управління
оперативного командування «Захід»
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