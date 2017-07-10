Військовослужбовці Рівненського гарнізону отримали квартири

В Рівному викрили викладача-хабарника

5 липня 2017 року військовою прокуратурою Рівненського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в Рівненській області Нацполіції України задокументовано факт вимагання та одержання неправомір... На Рівненщині "знімають порчу..."

У Костопільському районі дві невідомі жінки «зняли порчу» з 76-річної жительки села Борщівка на загальну суму понад 13 тисяч гривень....

В Рівному затримали вбивцю на місці злочину

Учора, близько 18-ї години до поліції повідомили лікарі про те, що на вулиці Дубенській у Рівному лежить тіло невідомої жінки з різаною раною. Прибувши на місце події, патрульні оперативно затримали ч...