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21:39 07.07.2017
Ми обираємо дитяче ліжечко. Яке краще
Сучасний ринок пропонує різноманітні дитячі ліжечка: класичні і ліжечка-колиски, з пеленальним столиком і з комодом, з висувними ящиками. Який моделі віддати перевагу?
З величезного розмаїття представлених моделей вам належить вибрати одну, в якій малюк буде спокійно і солодко спати. Пам'ятайте, що ви купуєте ліжечко не на один місяць, а на кілька років. Тому ви повинні правильно сформулювати чіткі вимоги до спального місця вашої малятка. У кожної родини своє уявлення про максимальною і мінімальною ціною, красі, кольорі, додаткові функції дитячого ліжечка. Вибирайте меблі для маленької крихітки відповідно до ваших бажань і наборы в кроватку.
Але ніколи не забувайте, що ліжко має бути, перш за все, безпечне і зручнк для вашого малятка. Лікарі настійно рекомендують вибирати для малюків ліжечко з натурального дерева. Якщо вам не байдуже здоров'я власної дитини, то обов'язково вимагайте у продавця гігієнічний сертифікат на товар, де буде вказано: матеріал, з якого виготовлене дитяче ліжечко; безпеку цього матеріалу для здоров'я дитини. Найкраще віддати перевагу ліжечку з регульованою висотою спального місця. Ліжечко можна зробити більш глибокої, коли малюк підросте і почне вставати в ній на повний зріст. Поглиблюючи ліжечко, багато батьків перетворюють його на своєрідний маленький манеж. Дитячі ліжечка можуть грунтовно і міцно стояти на ніжках, можуть вільно перекочуватися по кімнаті на коліщатках. Деякі моделі представляють собою ліжечка-качалки зі спеціальним маятниковий механізмом.
Молоді батьки, слідуючи віянням моди, часто зупиняють свій вибір на ліжечку-гойдалці, зовсім не замислюючись, що через кілька місяців доведеться здійснювати нову дорогу покупку. Приблизно з 4 місяців маленька людинка починає проявляти бурхливу рухову активність. Розгойдавши таке ліжечко, малюк може випасти з нього і заподіяти шкоду своєму здоров'ю. Зверніть увагу на моделі, де передбачені фіксатори і перевстановлення полозів і коліщаток: з одного ліжечка ви зможете зробити відразу кілька варіантів для різного віку своєї дитини. Особливу увагу зверніть на дно ліжечка. Воно повинно бути рейковим, а не суцільним. Це дасть можливість дитячому матрасику пропускати повітря. Зараз налагоджено виробництво ліжечок для дітей з численними додатковими функціями. Звичайно, коштують вони на порядок дорожче звичайних дитячих ліжечок. Якщо зайти в інтернет-магазин дитячих товарів, то можна побачити фотографії з їх описом. Неймовірним попитом користується ліжечко-трансформер, розкладаючи яке, ви його перетворете з ліжечка для немовляти в дитяче ліжко для дошкільнятка. Дуже зручні ліжечка з пеленальним столиком, який згодом пристосовується батьками під різні цілі. А моделі з висувними ящиками внизу лідерами продажів. Адже в ящики можна помістити все іграшкове багатство малюка.
Яку б модель дитячого ліжечка не вибрали батьки, в ньому дитина повинна відчувати себе затишно і комфортно.
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