Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

Що рівнянам робити на День молоді? (483)

Олег Ляшко заступився за Романа Шустика (475)

На Рівненщині "знімають порчу..." (358)

В Рівному викрили викладача-хабарника (351)

Що чекає рівнян з понеділка (324)

Завтра дуобус Рівного призупинить свій рух (262)

У Рівному поліцейські розшукали зловмисника, причетного до смерті чоловіка (260)

В Рівненському районі знайшли міну та гранату (236)

Обіцянку, яку було дано колективу Острозької академії виконано (225)

В Рівному патрульні затримали ймовірного грабіжника на гарячому (209)

В Рівному п"яні водії їздять вночі (192)

В Рівному з 26 червня 2017 року буде тимчасово зупинено рух "нічного" тролейбуса №3 (186)

На Рівненщині лікарні закривати не будуть (183)

День Батька у Рівному (183)

На Рівненщині "доступні ліки" стають доступнішими (173)

У Рівному влаштували дитяче свято (160)

В АТО нагородили військового журналіста з Рівного (156)

Торт "Жіночі примхи" (219)

На Рівненщині затримали розбійника (151)

Львівського сміття на рівненському полігоні не буде (149)
Ми обираємо дитяче ліжечко. Яке краще
21:39 07.07.2017

Ми обираємо дитяче ліжечко. Яке краще

Сучасний ринок пропонує різноманітні дитячі ліжечка: класичні і ліжечка-колиски, з пеленальним столиком і з комодом, з висувними ящиками. Який моделі віддати перевагу?

З величезного розмаїття представлених моделей вам належить вибрати одну, в якій малюк буде спокійно і солодко спати. Пам'ятайте, що ви купуєте ліжечко не на один місяць, а на кілька років. Тому ви повинні правильно сформулювати чіткі вимоги до спального місця вашої малятка. У кожної родини своє уявлення про максимальною і мінімальною ціною, красі, кольорі, додаткові функції дитячого ліжечка. Вибирайте меблі для маленької крихітки відповідно до ваших бажань і наборы в кроватку.

Але ніколи не забувайте, що ліжко має бути, перш за все, безпечне і зручнк для вашого малятка. Лікарі настійно рекомендують вибирати для малюків ліжечко з натурального дерева. Якщо вам не байдуже здоров'я власної дитини, то обов'язково вимагайте у продавця гігієнічний сертифікат на товар, де буде вказано: матеріал, з якого виготовлене дитяче ліжечко; безпеку цього матеріалу для здоров'я дитини. Найкраще віддати перевагу ліжечку з регульованою висотою спального місця. Ліжечко можна зробити більш глибокої, коли малюк підросте і почне вставати в ній на повний зріст. Поглиблюючи ліжечко, багато батьків перетворюють його на своєрідний маленький манеж. Дитячі ліжечка можуть грунтовно і міцно стояти на ніжках, можуть вільно перекочуватися по кімнаті на коліщатках. Деякі моделі представляють собою ліжечка-качалки зі спеціальним маятниковий механізмом.

Молоді батьки, слідуючи віянням моди, часто зупиняють свій вибір на ліжечку-гойдалці, зовсім не замислюючись, що через кілька місяців доведеться здійснювати нову дорогу покупку. Приблизно з 4 місяців маленька людинка починає проявляти бурхливу рухову активність. Розгойдавши таке ліжечко, малюк може випасти з нього і заподіяти шкоду своєму здоров'ю. Зверніть увагу на моделі, де передбачені фіксатори і перевстановлення полозів і коліщаток: з одного ліжечка ви зможете зробити відразу кілька варіантів для різного віку своєї дитини. Особливу увагу зверніть на дно ліжечка. Воно повинно бути рейковим, а не суцільним. Це дасть можливість дитячому матрасику пропускати повітря. Зараз налагоджено виробництво ліжечок для дітей з численними додатковими функціями. Звичайно, коштують вони на порядок дорожче звичайних дитячих ліжечок. Якщо зайти в інтернет-магазин дитячих товарів, то можна побачити фотографії з їх описом. Неймовірним попитом користується ліжечко-трансформер, розкладаючи яке, ви його перетворете з ліжечка для немовляти в дитяче ліжко для дошкільнятка. Дуже зручні ліжечка з пеленальним столиком, який згодом пристосовується батьками під різні цілі. А моделі з висувними ящиками внизу лідерами продажів. Адже в ящики можна помістити все іграшкове багатство малюка.

Яку б модель дитячого ліжечка не вибрали батьки, в ньому дитина повинна відчувати себе затишно і комфортно.

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>
Додайте коментар:

защитный код
В Рівному викрили викладача-хабарникаВ Рівному викрили викладача-хабарника (351)
5 липня 2017 року військовою прокуратурою Рівненського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в Рівненській області Нацполіції України задокументовано факт вимагання та одержання неправомір...		На Рівненщині "знімають порчу..."На Рівненщині "знімають порчу..." (358)
У Костопільському районі дві невідомі жінки «зняли порчу» з 76-річної жительки села Борщівка на загальну суму понад 13 тисяч гривень....
Завтра дуобус Рівного призупинить свій рухЗавтра дуобус Рівного призупинить свій рух (262)
До уваги рівнян!...		Рівненські поліцейські гвалтівника затримали у Дніпропетровській областіРівненські поліцейські гвалтівника затримали у Дніпропетровській області (111)
У одному із сіл області, невідомий чоловік помітив дівчину, яка йшла вулицею. Вкинувши її до автомобіля, вивіз у поле та зґвалтував. Оперативники відшукали раніше судимого чоловіка у Дніпропетровській...
В Рівному затримали вбивцю на місці злочинуВ Рівному затримали вбивцю на місці злочину (121)
Учора, близько 18-ї години до поліції повідомили лікарі про те, що на вулиці Дубенській у Рівному лежить тіло невідомої жінки з різаною раною. Прибувши на місце події, патрульні оперативно затримали ч...		Олег Ляшко приїхав підтримати жителів Лубен на Полтавщині, які повстали проти газової мафіїОлег Ляшко приїхав підтримати жителів Лубен на Полтавщині, які повстали проти газової мафії (142)
https://youtu.be/P7-UzqTRWfQ...
Олег Ляшко вимагає розширення переліку безкоштовних ліків за програмою "Достіпні ліки"Олег Ляшко вимагає розширення переліку безкоштовних ліків за програмою "Достіпні ліки" (18)
...		В Рівному затримати зловмисників допомогли сусідиВ Рівному затримати зловмисників допомогли сусіди (117)
Вчора ввечері, близько 6-ї, заявник повідомив на лінію 102, що з його гаража невідомі викрадають речі. Про подію йому повідомили сусіди....
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.