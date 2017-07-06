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Завтра дуобус Рівного призупинить свій рух
До уваги рівнян!
У зв’язку з проведенням національною поліцією України в Рівненській області судової експертизи тролейбусу № 182 (дуобусу), рух останнього 7 липня буде призупинено.
Відновить свій рух тролейбус № 182 вже зранку, 8 липня 2017 р.
Адміністрація підприємства приносить перед пасажирами свої вибачення за незручності.
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради
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