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В Рівному викрили викладача-хабарника
21:39 05.07.2017

В Рівному викрили викладача-хабарника

5 липня 2017 року військовою прокуратурою Рівненського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в Рівненській області Нацполіції України задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди викладачем Рівненського державного базового медичного коледжу.

Грошові кошти в розмірі 4 тис доларів США призначалися за сприяння у вступі двох осіб до вказаного навчального закладу.

Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі в ході обшуку житлового приміщення правопорушниці.

На даний час готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).

За повідомленням прес-служби військової прокуратури Західного регіону України

В Рівному викрили викладача-хабарника

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