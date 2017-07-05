|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
В Рівному викрили викладача-хабарника
5 липня 2017 року військовою прокуратурою Рівненського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в Рівненській області Нацполіції України задокументовано факт вимагання та одержання неправомірної вигоди викладачем Рівненського державного базового медичного коледжу.
Грошові кошти в розмірі 4 тис доларів США призначалися за сприяння у вступі двох осіб до вказаного навчального закладу.
Хабар виявлено та вилучено в повному обсязі в ході обшуку житлового приміщення правопорушниці.
На даний час готується повідомлення про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди, поєднане з вимаганням).
За повідомленням прес-служби військової прокуратури Західного регіону України
Переглядів: 327
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.