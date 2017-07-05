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На Рівненщині "знімають порчу..."
12:16 05.07.2017

На Рівненщині "знімають порчу..."

У Костопільському районі дві невідомі жінки «зняли порчу» з 76-річної жительки села Борщівка на загальну суму понад 13 тисяч гривень.

Жінки підійшли до господарства потерпілої, коли та прала на подвір’ї. Вони почали розпитувати дорогу до пошти аби зав’язати розмову. Під час спілкування пенсіонерка розповіла незнайомкам про проблеми, які її тривожать. Жінки відразу визначили – це порча, і люб’язно зголосилися допомогти пенсіонерці. Вже у будинку, під час спілкування, відволікали увагу господині аби заволодіти її грішми. Коли жінка оговталась, то виявила, що зникли кошти у сумі 11 тисяч гривень та 100 доларів США. Про подію вона відразу повідомила до поліції.

За фактом крадіжки слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 185 Кримінального кодексу України.

Зловмисниці були гарно та охайно одягнені. Одна жінка мала темне волосся середнього зросту, середньої тілобудови, інша – вищого зросту із світлим волоссям.

Поліцейські закликають громадян бути пильними, зокрема, коли незнайомці намагаються втертися в довіру і заводять розмову про гроші, зняття порчі й інші підозрілі теми, а також звертаються до усіх, хто володіє будь-якою інформацією щодо вказаної події, повідомити до поліції на спецлінію 102.

Відділ комунікації поліції Рівненської області

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