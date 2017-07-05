В Рівному затримали вбивцю на місці злочину

Учора, близько 18-ї години до поліції повідомили лікарі про те, що на вулиці Дубенській у Рівному лежить тіло невідомої жінки з різаною раною. Прибувши на місце події, патрульні оперативно затримали чоловіка, який позбавив життя жінку.

Поліцейські на місці події з’ясували, що близько 17:30 години група осіб-безхатченків розпивали алкоголь. Під час словесного конфлікту на ґрунті особистих неприязних відносин 46-річний чоловік наніс один удар ножем в ділянку шиї своїй 45-річний знайомій, яка також не має постійного місця проживання. Від отриманих травм жінка померла на місці. Швидку для потерпілої, яка стікала кров'ю, допоміг викликати випадковий перехожий.

Патрульні поліцейські негайно виїхали за викликом та оперативно затримали зловмисника на місці злочину, який зізнався у скоєному.

За фактом умисного вбивства слідчі розпочали досудове розслідування за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України та затримали чоловіка у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. За вчинене йому загрожує від семи до п’ятнадцяти років позбавлення волі.