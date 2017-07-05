На Рівненщині "знімають порчу..."

У Костопільському районі дві невідомі жінки «зняли порчу» з 76-річної жительки села Борщівка на загальну суму понад 13 тисяч гривень.... В Рівному викрили викладача-хабарника

5 липня 2017 року військовою прокуратурою Рівненського гарнізону спільно з Управлінням захисту економіки в Рівненській області Нацполіції України задокументовано факт вимагання та одержання неправомір...