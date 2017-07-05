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Роботодавці Рівного сплатили на соціальні потреби більше 580 мільйонів гривень
09:59 05.07.2017

Роботодавці Рівного сплатили на соціальні потреби більше 580 мільйонів гривень

З початку 2017 року від платників податків Рівного до державного бюджету надійшло 586,2 млн. грн. єдиного соціального внеску, що на 178 млн.грн., або на 43,6 відс., більше як за відповідний період минулого року.

Цей платіж, як відомо, сплачується з легальних доходів громадян. Тож позитивна динаміка надходжень ЄСВ напряму залежить від зростання фонду оплати праці та легалізації доходів найманих працівників.

Податківці нагадують, що єдиний соціальний внесок — це обов’язкові відрахування на загальнодержавне соціальне страхування. Сплачується ЄСВ за кожного найманого робітника та підприємцем за себе.

Єдиний внесок був запроваджений Законом №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування», який набрав чинності 1 січня 2011 року, а з 1 жовтня 2013 року адміністрування єдиного внеску перейшло від Пенсійного фонду до органів доходів і зборів. Визначається як відсоткова ставка від бази оподаткування (22 %).

Підприємці, які працюють на спрощеній системі оподаткування, можуть обирати розмір бази оподаткування самостійно в межах від мінімальної заробітної плати (для 1 групи — 0,5 мінімальної заробітної плати) до 25 прожиткових мінімумів для працездатних осіб. Враховується мінімальна заробітна плата, встановлена для місяця, за який здійснюється відрахування. При цьому слід пам’ятати, що сплата єдиного внеску з мінімальної заробітної плати гарантує підприємцю мінімальну пенсію.

За повідомленням прес-служби

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