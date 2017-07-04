Олег Ляшко приїхав підтримати жителів Лубен на Полтавщині, які повстали проти газової мафії

У Рівному влаштували дитяче свято (137) Ранкова зарядка, ігри та розваги з аніматорами, бульбашкова дискотека, солодкі та розвиваючі подарунки — все чекало на рівненську малечу під час дитячого свята. Проходило воно в парку “Лебединка” 2 ли...
На Рівненщині затримали розбійника (129) Зловмисник напав на громадянина, відібрав гроші і навіть завдав удару ножем. Завдяки працівникам поліції охорони він був затриманий та відправлений у відділок поліції....
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.