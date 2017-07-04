Олас
Ціни на пальне АЗС "Олас"
ДП19.95 грн
А-95 преміум24.90 грн
А-9522.00 грн
А-9221.45 грн

Рубрики
• Усі
• Події
• Рецепти
• Політика
• Економіка
• Суспільство
• Бізнес
• Освіта
• Культура
• Спорт
• Корисні поради
• Це цікаво

ПіКа -

♥ Додати в "Закладки"
Популярне

Що рівнянам робити на День молоді? (472)

Олег Ляшко заступився за Романа Шустика (465)

Що чекає рівнян з понеділка (308)

У Рівному поліцейські розшукали зловмисника, причетного до смерті чоловіка (249)

В Рівненському районі знайшли міну та гранату (226)

Обіцянку, яку було дано колективу Острозької академії виконано (214)

В Рівному патрульні затримали ймовірного грабіжника на гарячому (202)

В Рівному п"яні водії їздять вночі (183)

День Батька у Рівному (175)

В Рівному з 26 червня 2017 року буде тимчасово зупинено рух "нічного" тролейбуса №3 (172)

На Рівненщині лікарні закривати не будуть (165)

На Рівненщині "доступні ліки" стають доступнішими (160)

В АТО нагородили військового журналіста з Рівного (144)

Львівського сміття на рівненському полігоні не буде (140)

У Рівному влаштували дитяче свято (137)

Поліцейські Вараша затримали зловмисника під час крадіжки із автомобіля (138)

Торт "Жіночі примхи" (192)

Полуничні крихти (135)

На Рівненщині працівники поліції не допустили скоєння крадіжки (132)

На Рівненщині затримали розбійника (129)
В Рівному затримати зловмисників допомогли сусіди
12:58 04.07.2017

В Рівному затримати зловмисників допомогли сусіди

Вчора ввечері, близько 6-ї, заявник повідомив на лінію 102, що з його гаража невідомі викрадають речі. Про подію йому повідомили сусіди.

Коли патрульні оперативно прибули на місце події на вулиці Кременецькій, то виявили відкритий гараж зі слідами злому на дверях, а поруч двох невідомих осіб. Біля гаража знаходились: телевізор чорного кольору, пилосмок, циркулярна пила та металобрухт, вагою близько 50 кг.

25-річного та 28-річного чоловіків відразу затримали зі застосуванням фізічної сили та спецзасобу "кайданки". Власники сусіднього гаража повідомили поліцейським, що саме ці особи виносили чужі речі. Заявник підтвердив, що його гараж був зачинений на замок, а чоловіків він вперше бачить.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Ймовірних крадіїв освідували на стан алкогольного сп'яніння та доправили у відділок.

Як з'ясувалось згодом, в обох затриманих вже були проблеми з Законом. 25-річного рівнянина підозрюють у вчинені 8 крадіжок і на черговий майновий злочин він пішов, перебуваючи під домашнім арештом. А його старший товариш, за крадіжку, нещодавно отримав умовний термін.

Сума збитку від крадіжки становить 1000 грн.

Наразі за цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка) та проводиться досудове розслідування.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.

#rivnepolice #патрульнаполіція

В Рівному затримати зловмисників допомогли сусіди

Система Orphus
<<- Попередня статтяНаступна стаття - >>

Переглядів: 88

Додайте коментар:

защитный код
Що рівнянам робити на День молоді?Що рівнянам робити на День молоді? (472)
Анонс! Заходи до Дня молоді...		В Рівному затримати зловмисників допомогли сусідиВ Рівному затримати зловмисників допомогли сусіди (87)
Вчора ввечері, близько 6-ї, заявник повідомив на лінію 102, що з його гаража невідомі викрадають речі. Про подію йому повідомили сусіди....
У Рівному влаштували дитяче святоУ Рівному влаштували дитяче свято (137)
Ранкова зарядка, ігри та розваги з аніматорами, бульбашкова дискотека, солодкі та розвиваючі подарунки — все чекало на рівненську малечу під час дитячого свята. Проходило воно в парку “Лебединка” 2 ли...		Олег Ляшко приїхав підтримати жителів Лубен на Полтавщині, які повстали проти газової мафіїОлег Ляшко приїхав підтримати жителів Лубен на Полтавщині, які повстали проти газової мафії (53)
https://youtu.be/P7-UzqTRWfQ...
Що чекає рівнян з понеділкаЩо чекає рівнян з понеділка (308)
з 26 червня по 02 липня 2017 року...		На Рівненщині затримали гвалтівника неповнолітньоїНа Рівненщині затримали гвалтівника неповнолітньої (35)
Дубенські поліцейські встановили, що до злочину, вчиненого в ніч на 17 червня відносно 16-річної дубенчанки, причетний 30-річний житель районного центру. Йому вже повідомили про підозру. Учора, третьо...
На Рівненщині затримали розбійникаНа Рівненщині затримали розбійника (129)
Зловмисник напав на громадянина, відібрав гроші і навіть завдав удару ножем. Завдяки працівникам поліції охорони він був затриманий та відправлений у відділок поліції....		В Рівному 22-річний водій перевозив 11 кг бурштинуВ Рівному 22-річний водій перевозив 11 кг бурштину (29)
У автомобілі порушника патрульні виявили бурштин вагою понад 11 кг....
Сайт міського голови Рівного

Кулінарний конкурс

Кулінарний записник
Кулінарний записник Тетяни-чарівниці

Зареєструватися

Газета "Piвне-Ракурс"

Рекламна газета "Об`ява"



Блоги

Пишіть тут, про те, що Вас цікавить, ідеї, теми. Заходьте, тут буде кльово!

ПіКа -   ПіКа - (С) 2013-2016    Всі права захищено.
Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.