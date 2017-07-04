В Рівному затримати зловмисників допомогли сусіди

Вчора ввечері, близько 6-ї, заявник повідомив на лінію 102, що з його гаража невідомі викрадають речі. Про подію йому повідомили сусіди.

Коли патрульні оперативно прибули на місце події на вулиці Кременецькій, то виявили відкритий гараж зі слідами злому на дверях, а поруч двох невідомих осіб. Біля гаража знаходились: телевізор чорного кольору, пилосмок, циркулярна пила та металобрухт, вагою близько 50 кг.

25-річного та 28-річного чоловіків відразу затримали зі застосуванням фізічної сили та спецзасобу "кайданки". Власники сусіднього гаража повідомили поліцейським, що саме ці особи виносили чужі речі. Заявник підтвердив, що його гараж був зачинений на замок, а чоловіків він вперше бачить.

На місце події інспектори викликали слідчо-оперативну групу. Ймовірних крадіїв освідували на стан алкогольного сп'яніння та доправили у відділок.

Як з'ясувалось згодом, в обох затриманих вже були проблеми з Законом. 25-річного рівнянина підозрюють у вчинені 8 крадіжок і на черговий майновий злочин він пішов, перебуваючи під домашнім арештом. А його старший товариш, за крадіжку, нещодавно отримав умовний термін.

Сума збитку від крадіжки становить 1000 грн.

Наразі за цим фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 185 КК України (крадіжка) та проводиться досудове розслідування.

Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального Кодексу України та помістили до ізолятора тимчасового тримання.