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В Рівному 22-річний водій перевозив 11 кг бурштину
У автомобілі порушника патрульні виявили бурштин вагою понад 11 кг.
Учора, близько 11-ї години, патрулюючи на вулиці Соборній, патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме увімкнув покажчик повороту ліворуч та не здійснив маневр, а поїхав прямо.
Коли інспектори зупинили транспортний засіб, щоб поспілкуватись з 22-річним водієм, то при поверхневій перевірці у багажнику виявили 2 поліетиленових мішки, в яких знаходилось каміння, схоже на бурштин.
Також, в салоні автомобіля інспектори виявили пакет, в якому знаходились кульки, діаметром близько 1 см., ззовні схожі на бурштин-сирець.
Всього поліцейські виявили у мешканця Здолбунівського району 4 пакети з камінням, ззовні схожим на бурштин-сирець.
На місце події викликали слідчо-оперативну групу.
#rivnepolice #патрульнаполіція
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