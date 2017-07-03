В Рівному 22-річний водій перевозив 11 кг бурштину

У автомобілі порушника патрульні виявили бурштин вагою понад 11 кг.

Учора, близько 11-ї години, патрулюючи на вулиці Соборній, патрульні помітили автомобіль BMW, водій якого порушив правила дорожнього руху, а саме увімкнув покажчик повороту ліворуч та не здійснив маневр, а поїхав прямо.

Коли інспектори зупинили транспортний засіб, щоб поспілкуватись з 22-річним водієм, то при поверхневій перевірці у багажнику виявили 2 поліетиленових мішки, в яких знаходилось каміння, схоже на бурштин.

Також, в салоні автомобіля інспектори виявили пакет, в якому знаходились кульки, діаметром близько 1 см., ззовні схожі на бурштин-сирець.

Всього поліцейські виявили у мешканця Здолбунівського району 4 пакети з камінням, ззовні схожим на бурштин-сирець.

На місце події викликали слідчо-оперативну групу.