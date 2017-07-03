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У Рівному влаштували дитяче свято
Ранкова зарядка, ігри та розваги з аніматорами, бульбашкова дискотека, солодкі та розвиваючі подарунки — все чекало на рівненську малечу під час дитячого свята. Проходило воно в парку “Лебединка” 2 липня.
Впродовж двох годин дітлахи мали змогу долучитися до розваг і отримати подарунки від організаторів за активність. Серед них розмальовки про Україну, тематичне печиво та кульки.
Завершився захід дитячою бульбашковою дискотекою і запуском кульок у небо. А діти та батьки, які долучилися до святкування, отримали позитивні емоції і гарний настрій. Кажуть, їм таке свято сподобалося і приємно, що є заходи, де можна провести з дітьми час не лише цікаво та позитивно, а й корисно.
Організували захід представники рівненської партійної організації Народного Руху України. Цьогоріч дитяче свято в такому форматі у Рівному проходило вперше. Тим часом, організатори хочуть зробити його традиційним і долучити до нього ще більше мешканців. А також додають, що ще до кінця літа рівняни зможуть долучитися до пізнавальних і патріотичних заходів, організованих НРУ.
Прес-служба НРУ в Рівному
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