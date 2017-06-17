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Почему все больше людей выбирает телефон Блеквью – экспертное мнение от mobimix.com.ua
21:30 17.06.2017

Почему все больше людей выбирает телефон Блеквью – экспертное мнение от mobimix.com.ua

На самом деле трудно найти человека, который не хотел бы себе качественный, мощный, функциональный смартфон. Именно благодаря им в повседневной жизни выходит решать столько задач и при этом не носить за собой целый набор самых различных устройств. Вот только на самом деле даже с тем количеством вариантов имеющихся в магазинах довольно трудно подобрать идеальный вариант.

На самом деле моделей смартфонов в каждый категории довольно много и это как раз таки усложняет выбор, ведь они очень похожи между собой. Тем не менее мы можем предложить интересное решение, которое придется вам по душе если к нему приглядеться. Зачем вам покупать телефоны от европейских брендов, чтобы переплачивать за название? Не верите, на самом деле все становится более очевидно, если взять для сравнения по той же цене китайский смартфон.

Именно восточные производители дают интересную и мощную начинку, интересные решения, необычные формы и качественные материалы для корпусов. Например, взять хотя бы тот же телефон Блеквью (см. тут: http://mobimix.com.ua/smartphones/blackview/) от одноименной компании. Любой их телефон в любой ценовой категории порадует мощностью, а также интересными решениями как в плане начинки, так и в плане системных «фишек». Вот почему мы рекомендуем обратить на них внимание.

И да, пока вы не побежали покупать его прямиком из Китая стоит учесть еще одну особенность – идут они оттуда долго, часто приходят подделки, особенно если брать у неизвестных продавцов, плюс есть шанс получить телефон, который нужно будет перепрошивать. Зачем вам это, если можно просто взять и заглянуть на сайт МобиМикс, где каждый найдет для себя отличный смартфон среди широкого ассортимента Блеквью.

Например, прекрасным решением будет обратить внимание на Blackview E7 – это относительно бюджетный, красивый, яркий и мощный вариант, который порадует довольно мощной камерой, батареей и приятным бонусом в виде сканера отпечатков пальцев. Это телефон, который справиться с довольно ресурсоемкими играми, предоставит множество различных полезных функций и просто будет радовать изо дня в день.

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