Тимошенко злітала до Фірташа і Льовочкіна у Відень

За повідомленням сайту informator.news Лідер партії “Батьківщина” Юлія Тимошенко провела конфіденційну зустріч із олігархом Дмитром Фірташем та народним депутатом Сергієм Льовочкіним у Відні. У подорожі очільницю парламентської фракції політсили супроводжував народний депутат Олександр Абдуллін, – повідомляє власне джерело ІНФОРМАТОРа.

Останній є головним піар-менеджером партії Юлії Тимошенко та нерідко проводить переговори з українськими олігархами щодо медіа-партнерства.

Головною темою зустрічі Юлії Тимошенко та Льовчкіна і Фірташа стала подальша співпраця у медіа (йдеться здебільшого про телеканал “Інтер”) та пошук нових майданчиків для ретрансляції проросійських ідей.

Нагадаємо, Тимошенко активно підтримує інтереси Фірташа та Льовочкіна, зокрема взяла під опіку телеканал “Інтер”. Ще недавно “Батьківщина” стверджувала (і робила офіційні заяви), що телеканал “Інтер” – це “рупор Кремля”. Але після низки нападів невідомих на офіс телеканалу, який звинувачують у проросійському контенті, лідер “Батьківщини” відкрито виступила на захист “Інтера”.

Ненависть до нинішньої влади переважила відносну нелюбов до Росії і Фірташа – і Тимошенко вже гаряче захищає “найчесніший” в Україні телеканал.

Вірна соратниця Тимошенко депутат від “Батьківщини” Олександра Кужель у коментарі журналісту ІНФОРМАТОРа заявила, що зробить все можливе, щоб допомогти звинуваченому в здирницві головному редактору “Страна.ua” Ігорю Гужві. Це видання також звинувачують у фінансуванні з РФ.

“Мені не важливо яке видання та його політика. Я вважаю, що кожне ЗМІ має право на життя”, – заявила депутат від “Батьківщини”.

Також, свою підтримку та допомогу Гужві Олександра Кужель пообіцяла у коментарі під записом заступника гловного редактора видання “Страна” Світлани Крюкової у Facebook.

Рівень цинізму Юлії Тимошенко полягає в тому, що наразі вона активно співпрацює з людьми, які раніше кинули її за грати.

Лідер Радикальної партії Олег Ляшко в ефірі телеканалу 112. заявив, що Юлія Тимошенко співпрацює із одіозними політиками, які колись сприяли її ув’язненню – Фірташем і Льовочкіним.

У своєму виступі політик акцентував увагу на тому, що Тимошенко ніколи не висловлювала критичних думок стосовно сумно відомих Медведчука та Льовочкіна.

За його словами, у 2009 році Тимошенко боролася із ними за перерозподіл прибутків у газовій сфері, у результаті чого опинилася за гратами.

“Льовочкін, Фірташ і Бойко посадили її до в’язниці, але ця людина настільки цинічна, що змогла з ними домовитися”, – зазначив політик.

Нагадаємо, у березні цього року народний депутат від партії “Батьківщина” Олександр Абдуллін зустрівся у Женеві з олігархом Ігорем Коломойським. Туди він літав на чартері Ігоря Палиці – голови Волинської обласної ради і найближчого соратника Коломойского.

Зустріч Абдулліна та Коломойського засвідчила намір олігарха фінансувати лідерку “Батьківщини” Юлію Тимошенко як одного із кандидатів у президенти на наступних виборах глави держави.