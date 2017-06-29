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У ДТП на Рівненщині загинув пішохід
Смертельна дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні, 29 червня, після опівночі поблизу села Горбаків Гощанського району. Під колеса авто потрапив 27-річний рівнянин, який від отриманих травм загинув на місці.
Слідчо-оперативна група встановила, що 39-річний водій «Suzuki SX4», житель міста Київ, рухаючись у напрямку столиці, здійснив наїзд на пішохода, який перетинав проїзну частину дороги в місці для розвороту поза межами пішохідного переходу. Внаслідок ДТП 27-річний рівнянин отримав травми несумісні з життям.
За фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинило смерть потерпілого, у поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
За повідомленням відділу комунікації поліції Рівненської області
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