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На Рівненщині затримали розбійника
Зловмисник напав на громадянина, відібрав гроші і навіть завдав удару ножем. Завдяки працівникам поліції охорони він був затриманий та відправлений у відділок поліції.
Близько дванадцятої години ночі наряд реагування отримав повідомлення, що в кафе, яке перебуває під охороною Управління поліції охорони в Рівненській області, на відвідувача напав невідомий громадянин, забрав кошти в сумі 3400 гривень та завдав ножове поранення в область шиї.
Було встановлено, що розбій вчинив непрацюючий 47-річний рівнянин.
Для подальшого з’ясування учасників подій було доставлено в Рівненський відділок поліції. Наразі за даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.
Анастасія Гюрджан, Управління поліції охорони в Рівненській області
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