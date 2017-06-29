На Рівненщині затримали розбійника

Зловмисник напав на громадянина, відібрав гроші і навіть завдав удару ножем. Завдяки працівникам поліції охорони він був затриманий та відправлений у відділок поліції.

Близько дванадцятої години ночі наряд реагування отримав повідомлення, що в кафе, яке перебуває під охороною Управління поліції охорони в Рівненській області, на відвідувача напав невідомий громадянин, забрав кошти в сумі 3400 гривень та завдав ножове поранення в область шиї.

Було встановлено, що розбій вчинив непрацюючий 47-річний рівнянин.

Для подальшого з’ясування учасників подій було доставлено в Рівненський відділок поліції. Наразі за даним фактом вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.