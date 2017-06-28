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Молочний коктейль
Женская логика — «Лучше по—хорошему скажи, иначе я сама додумаю, хуже будет!»
Про що люди думають у спеку? Напевно, якби охолодитися, і якщо не виходить зовні, то хоча би з зсередини. А якщо ще хочеться щоб це було не тільки прохолодно, а смачнопрохолодно, то на думку приходить молочний коктейль. Це настільки просто, що впорається навіть маленька дитина, вам треба підказати правильні пропорції, щоб теж, хоча би на мить поринути спогадами у дитинство.
Молочний коктейль, який готували у кафе-морозиво у 70-80 роках:
На 2 порції (так пише у книжці, але цього хватило тільки менітому доробляла ще півпорції):
300мл холодного молока
120гр.пломбіра
2ст.л. згущеного молока
Все складаємо в блендер і збиваємо до однорідності. Виливаємо в стаканчики, вставляємо трубочки і насолоджуємося. Це дуже смачно, і як не дивно, але не можу сказати, що це дуже солодко, виходить така приємна солодкість. Порадуйте своїх близьких!
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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