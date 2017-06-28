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Перший виступ у Парламентській Асамблеї Ради Європи Олега Ляшка
У ПАРЄ уже півроку обговорюють відставку Аграмунта. Є навіть ті, хто його захищає. Це ж нонсенс! Своєю поїздкою на російському військовому літаку у Сирію Аграмунт дискредитував себе як політик. Людина, яка обнімалася із Асадом, коли той труїв газом дітей, не може займати посаду головуючого Парламентської Асамблеї Ради Європи.
У своєму виступі я сказав те, що не наважувався сказати ніхто з європейських політиків до мене. Аграмунт - маріонетка російських спецслужб і перетворив Асамблею у заручника Росії. За час головування Аграмунта довіра до ПАРЄ впала найнижче за всі роки її існування з 1949 року.
Голосування за його відставку стало переломним моментом в історії Асамблеї. Або ПАРЄ – це поважна міжнародна інституція, або - маріонеткова в руках Путіна. Я радий, що делегати обрали перший шлях. Наступний крок – розширення антипутінської коаліції і посилення санкцій проти Росії.
Українці захищають не лише власний суверенітет, а й безпеку в усій Європі, тому чекають від Європи не слів, а реальних дій.
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