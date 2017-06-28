В АТО нагородили військового журналіста з Рівного

До дня Конституції України окрім жителів краю голова Луганської обласної державної адміністрації – керівник обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз відзначив військового журналіста з Рівненщини

а значний особистий внесок у зміцнення національної безпеки, захист конституційних прав та свобод громадян, інтересів держави, високий професіоналізм і самовідданість, мужність, патріотизм та з нагоди 21-ї річниці Конституції України почесною відзнакою «За розвиток регіону» нагороджено спеціального кореспондента Центрального друкованого органу Міністерства оборони України в Рівненській області «Народна армія» підполковника Шубця Віктора Юрійовича.

В районі проведення Антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей офіцер перебував у тимчасових відрядженнях з 30 серпня 2014 року по теперішній час.

У період з 01 по 03 вересня 2014 року підполковник ШУБЕЦ Віктор Юрійович перебував у складі оперативно-тактичного угрупування на території Луганщини та під час вогневого ураження противником району базування з реактивних систем залпового вогню «Смерч» проводив фото-відео зйомку обстрілу противника з території Російської Федерації.

Підсумком оперативного та об’єктивного інформування громадськості, міжнародної спільноти в умовах пов’язаних з ризиком для життя військовий журналіст підготував сотні інформаційних повідомлень, тисячі світлин та відео, став співорганізатором декількох фотовиставок.