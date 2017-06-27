У нас - країна, у них - страна

На думку політолога Володимира Цибулька, затримання Ігоря Гужви розділило українських політиків на два табори за ідеологічною ознакою.

По мнению политолога Владимира Цыбулько, задержание Игоря Гужвы разделило украинских политиков на два лагеря по идеологическому признаку.

“Большинство политиков и обозревателей выступили против деятельности пророссийских и финансируемых из Москвы средств массовой информации. По сути, в условиях гибридной войны их деятельность можно приравнять к военным инструментам, поскольку это даже не СМИ – это средства пропаганды”, – заявил политолог в интервью FromUA.

“Соответственно, раздаются призывы к тщательной проверке контента и источников информации таких изданий с соответствующими правовыми последствиями”, – отмечат Цыбулько.

Однако, по его словам, “так же открылись явные и скрытые сторонники “русского мира”. Вылезли откуда-то старые регионалы. Как оказалось, Елена Лукаш не в Москве и не под следствием, а теперь активно комментирует и защищает кремлевское издание. Встали на защиту путинской пропаганды медведчуковские эксперты и сети”.

Эксперт отмечает, что позиция Оппоблока была вполне ожидаема, но другие политсилы преподнесли в некоторой мере неприятный сюрприз.

“От Оппоблока ничего иного не ожидали. Но где, к примеру, Тимошенко? Или заявление А. Кужель в поддержку “Страны” – это и есть официальная позиция “Батькивщины”? Конечно, все подозревали, что поскольку Юлия Владимировна наиболее частый гость на Интере, то она по умолчанию должна защищать и “Страну” вместо “Батькивщины”, или может она решила отмолчаться как всегда?”, – возмущается Цыбулько.

“Архивы не горят – и все помнят и срыв соглашения с НАТО, и хихоньки с Путиным, и газовые контракты. Так может пусть Тимошенко поедет на фронт и там расскажет в окопах, почему нужно защищать “Страну”? Кстати, за три года войны она так не разу и не посетила линию фронта и наших бойцов, пожалуй понимает как там могут встретить”, – подчеркнул политолог.

“Война требует от каждого определяться – ты за свою Батькивщину или за чью-то другую, и реакция политиков – как раз и маркер для такого позиционирования” – подытожил эксперт.