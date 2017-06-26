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На Рівненщині "доступні ліки" стають доступнішими
Програмою «Доступні ліки» вже скористалися близько 45 тисяч мешканців Рівненщини.
Найактивніше втілюють державну ініціативу в Березнівському, Острозькому, Здолбунівському, Зарічненському районах, містах Рівне та Дубно, а також в Бабинській, Локницькій та Смизькій ОТГ.
Так, сердечникам, хворим на діабет ІІ типу і бронхіальну астму вже виписали понад 61 тисячу рецептів на безкоштовні лікарські препарати. На це спрямували більше 2 мільйонів гривень державних коштів.
Довго шукати доступні ліки не доводиться, адже їх пропонують у майже 250 аптеках області, які долучилися до програми.
Нагадаємо, державна програма «Доступні ліки» почала діяти в Україні з 1 квітня. Розрахована вона на хворих із серцево-судинними захворюваннями, бронхіальною астмою та цукровим діабетом II типу. Пацієнти за рецептом лікаря можуть безкоштовно або з незначною доплатою придбати медикаменти в аптеках, залучених до програми.
За повідомленням прес-служби
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