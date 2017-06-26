В Рівному відкрилися комп"ютерні курси для людей похилого віку

Комп’ютерні курси обласної бібліотеки для старшого віку, і не лише

Одному з найстарших користувачів, який навчався основам комп’ютерної грамотності у навчально – тренінговому центрі Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки - 87 років!

Сьогодні бібліотека – це місце, куди літні читачі (і не тільки вони) бажають приходити, оскільки можуть провести там свій вільний час, поєднуючи приємне з корисним. Тут користувачі можуть реалізувати свої творчі амбіції, займатися хобі, на які не мали часу, коли працювали за фахом і мали численні обов’язки.

Один з пріоритетних напрямків Рівненської обласної універсальної наукової бібліотеки (далі РОУНБ) – створення нових можливостей, відкритого простору для спілкування, навчання та саморозвитку старшого покоління.

З 2010 року (тобто вже 7 років) - завдяки Програмі «Бібліоміст» - у бібліотеці функціонує навчально-тренінговий центр, де кожен бажаючий може безкоштовно пройти навчання з «Основ комп’ютерної грамотності». Комп’ютерні курси користуються у людей старшого покоління великою популярністю. За 2016 рік в навчально-тренінговому центрі основам комп’ютерної грамотності навчилися 250 осіб. За п’ять років такі курси відвідали більше тисячі людей лише літнього віку. Всі користувачі, які навчаються на курсах, є читачами бібліотеки. На цих курсах різноманітні користувачі мають можливість познайомитися з основами роботи на персональному комп’ютері. У програмі курсу - вивчення текстових редакторів, створення та використання електронної скриньки, загальне орієнтування в Інтернет-просторі, реєстрація в скапі та соцмережах.

Курс навчання триває два місяці, програма навчання складається з 16 практичних і теоретичних занять. У результаті навчання насамперед немолоді студенти отримують практичні навички активного ділового й особистого листування, безкоштовного зв’язку з друзями і родичами за кордоном, читання ЗМІ й масс-медіа в електронному варіанті, прослуховування аудіокниг, музики, радіо, можливість знайти та подивитися улюблені фільми та серіали, подати безкоштовно оголошення тощо.

Для людей похилого віку, яким складно навчатися та сприймати інформацію на групових заняттях - розроблена програма індивідуального навчання, яка складається з 7-8 індивідуальних занять. Індивідуальне навчання проходять також два рази на тиждень протягом одного місяця. Найскладніші заняття для людей старшого покоління, пов’язані з реєстрацією у соціальних мережах. Найчастіше виникають труднощі з обиранням та уважним записуванням логіну, паролю.

Для виконання практичних завдань, закріплення матеріалу - бібліотекарі-тренери, котрі навчають користувачів,- використовують підготовлений зазделегідь роздатковий матеріал. Використання такого прийому у навчанні допомагає не втрачати час на записування, закріпити здобуті теоретичні знання. Уміння працювати з комп’ютером, на думку пенсіонерів, є «абсолютно необхідним в епоху ХХІ століття».

- Мої діти вже не раз намагалися навчити мене роботі з комп’ютером, але в них недостатньо терпіння і розуміння,– розповідає сімдесятирічна пані Анна.

- Дуже вдячний бібліотеці за можливість таких тренінгів, - ділиться Микола, чоловік з особливими потребами. - На жаль, брак коштів та інших ресурсів - не можу потрапити у платні інтернет-центри, а домашній інтернет недосяжний!

- Завдяки програмі Skype я безкоштовно спілкуюся зі своєю родиною щодня, - задоволено говорить 68-річний пан Леонід.

- Думаю, що я правильно прийняв рішення - в моєму віці навчитися користуватися комп'ютером, - ділиться пан Іван. - Тепер я вдома маю бібліотеку, про яку раніше не міг мріяти, можу мати відповіді на всі питання, які мене цікавлять. Я переконався, що у віці 87 років можна навчитися користуватися комп'ютером. Таких історій успіху можна перерахувати багато.

Немолоді користувачі поспішають на заняття, як на побачення. Для них «бібліотека – це другий дім». Бібліотекарі-тренери переконують, що вчитися ніколи не пізно, незалежно від віку та соціального статусу. Хтось із мудрих сказав: "Навіть якщо жити залишився один день - усе одно потрібно вчитися". Реальність не така фатальна й категорична - отож Рівненська обласна бібліотека рада усім відвідувачам, особливо літнього віку.

У похилому віці життя не закінчується,а навпаки-дає нові шанси й можливості!