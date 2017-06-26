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Закуска з кабачків
Я до сих пор люблю сказки, и зная это, жена мне любит их рассказывать. Самая любимая ее сказка про то, что прокисшее молоко пусть стоит, она мне из него напечет как-нибудь оладушек или блинов.
Відкриваємо сезон місцевих, а не привозних овочів, фруктів, ягід! На ринку про що не спитай - полуниця, картопля, цибуля – все з Гощі. От мені стало цікаво – Гоща справді стала аграрним центром Рівненщини? Але менше з тим, сьогодні прекрасна літня закуска з кабачків та моркви. Легка, швидка і дуже смачна!
На 1 кг кабачків, цукіні:
3-4 морковки
Для маринаду:
1/3 ст. олії (80мл)
3 ст.л. яблучного оцту
1 ст.л. меду
2 зубчики часнику
сіль, перець за смаком
Все просто – цукіні чи кабачки нарізаємо тоненькими пластинками за допомогою овочечистки, так само робимо з морквою. Трохи присипаємо сіллю (крупного помолу) і залишаємо на 10-15 хвилин, щоб овочі пустили сік.
Для маринаду часник пропускаємо через прес і змішуємо з іншими інгредієнтами. Я сіль не додавала, а перець замінила на пластівці паприки.
Овочі злегка промити (якщо додаєте сіль до маринаду, то промивати треба ретельно). Заливаємо маринадом і акуратно руками трохи проворушили, щоб маринад обволік більше овочів.
Ставимо в холодильник на 1-2 години. Зберігати в холодильнику можна до тижня.
Прекрасний закуска, а можливо і гарнір в літню спеку.
Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!
Тетяна Хвиль
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