Що чекає рівнян з понеділка

Олег Ляшко заступився за Романа Шустика

14 червня під час візиту на Рівненщину лідер Радикальної партії Олег Ляшко, висловився стосовно ситуації навколо Рівненського діагностичного центру. Виступаючи на радіо «Трек» Олег Ляшко сказав, що йо... Обіцянку, яку було дано колективу Острозької академії виконано

Олег Ляшко посприяв виділенню коштів на новий корпус Острозької академії. Про це його заступник Андрій Лозовий повідомив на своїй сторінці у Facebook....