|
Рубрики
♥ Додати в "Закладки"
|
Що чекає рівнян з понеділка
з 26 червня по 02 липня 2017 року
27 червня – урочистості з нагоди 21-ї річниці Конституції України в комунальному закладі «Рівненський обласний академічний український музично – драматичний театр» Рівненської обласної ради.
«Рівне. Літо. Музика»
02 липня 2017 року
В програмі мистецького фесту:
Парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка (літня естрада)
17:00-17:40 - Зразкова студія музично-естетичного виховання «Ладоньки».
17:40-18:30 - Зразковий ансамбль танцю «Лада».
18:00-20:00 - Народний театр живих скульптур «Галатея».
Парк молоді (Лебединка)
17:00-17:30 - Народне тріо бандуристок «Либідь».
17:40-18:30 - Народний аматорський хор «Горинь».
18:30-19:00 - Зразковий ансамбль сучасного танцю «Why not».
19:00-20:00 - Клубне об’єднання Інструментального ансамблю скрипалів «Con Amore».
КЗ «Рівненський міський палац культури»
27 червня – Благодійник концерт патріотичного барда Тараса Житинського з нагоди 110 річниці дня народження командувача УПА Романа Шухевича та до першої річниці заснування добровольчого підрозділу ОТГ "Волинь" УДА. Глядацька зала. Поч. о 18:00 год.
КЗ «Міський Будинок культури»
29 червня – урочистості з нагоди професійного свята Рівненської обласної спілки споживчих товарів. Глядацька зала. Поч. о 12:00 год.
30 червня – урочисте вручення дипломів випускникам Рівненського економіко-технічного коледжу НУВГП. Глядацька зала. Поч. о 14:00 год.
Парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка
28 червня - Проведення ігор туру Ліги КВН «КРОК». Поч. з 18:00 до 22:00 год.
ЦБС м. Рівне
«Бібліотека під відкритим небом»
у загальноміському фесті «Рівне. Літо. Музика»
Понеділок 26 червня:
– інтелектуальна розвага «Чи знаєте ви свою державу» (Бібліотека-філія №5, «Бібліотечний вагончик»; вул.Тиннівська, 63). Поч. о 12:00 год.
Вівторок 27 червня:
– ерудит – шоу «Я люблю Вкраїну рідну» (Центральна дитяча бібліотека, «Бібліотечний майданчик»; вул.Гагаріна,67). Поч. об 11:00 год.
– усний журнал «Конституція України. Дитинство» (Центральна міська бібліотека ім. В.Г.Короленка, «Бібліотечна альтанка»; вул.Київська,44). Поч. об 11:00 год.
– година розваг «В дитячих очах усміхається сонце» (Бібліотека-філія №2 у НВК № 14, «Літня тераса»; вул.Боженова,59). Поч. о 10:30 год.
Четвер 29 червня:
– бібліо-пікнік «Веселися, грай і книжечки читай» (Бібліотека-філія №3, «Бібліотечний майданчик»; вул.Соборна,416). Поч. о 12:00 год.
– безкоштовний перегляд мультфільму «Льодовиковий період» (Центральна міська бібліотека ім. В.Г.Короленка; вул.Київська,44). Поч. о 14:00 год.
– естафета посмішок «Від серця до серця» (Бібліотека-філія №9, «Бібліотека open air»; вул.С.Бандери,9-а). Поч. о 11:00 год.
27 червня - ЖУРФІКС «Дзвін скликає друзів» (Бібліотека-філія №9, читальний зал; вул.С.Бандери,9-а). Поч. о 12:00 год.
День Конституції України
26 червня - бібліо-інформація «Основний закон української держави» (Бібліотека - філія № 9) протягом дня.
- виставка – перегляд «До Конституції з повагою, до влади – з надією» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка, читальний зал);
- виставка – вітання «Конституція України: вивчати, щоб знати» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка, абонемент);
- книжкова виставка «Основний закон країни» (Бібліотека - філія № 2)
- виставка - перегляд «Конституція - головний підручник життя» (Бібліотека - філія № 10).
110 років від дня народження Романа Шухевича (1907 - 1950), український політичний і державний діяч, військовик
27 червня – історична відеомандрівка «Живі картини – це спогади, жива розмова з генералом» (Бібліотека - філія № 9) протягом дня.
- виставка спомин «Роман Шухевич – політик, воїн, громадянин» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка, абонемент);
- книжкова поличка «Командир Армії Безсмертних» (Бібліотека - філія № 3);
- книжкова поличка «Лицар повстанської звитяги» (Бібліотека - філія № 10).
За повідомленням відділу інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради
Переглядів: 269
|Відповідно до статті 26 Закону України "Про інформаційні агентства" право власності на продукцію pika.rv.ua охороняється чинним законодавством України. Будь-яке копіювання, в т.ч. окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук чи будь-яке інше поширення інформації pika.rv.ua, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з нашого боку. Під час цитування інформації посилання на pika.rv.ua обов'язкове.