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Що чекає рівнян з понеділка
11:30 26.06.2017

Що чекає рівнян з понеділка

з 26 червня по 02 липня 2017 року

27 червня – урочистості з нагоди 21-ї річниці Конституції України в комунальному закладі «Рівненський обласний академічний український музично – драматичний театр» Рівненської обласної ради.

«Рівне. Літо. Музика»

02 липня 2017 року

В програмі мистецького фесту:

Парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка (літня естрада)

17:00-17:40 - Зразкова студія музично-естетичного виховання «Ладоньки».

17:40-18:30 - Зразковий ансамбль танцю «Лада».

18:00-20:00 - Народний театр живих скульптур «Галатея».

Парк молоді (Лебединка)

17:00-17:30 - Народне тріо бандуристок «Либідь».

17:40-18:30 - Народний аматорський хор «Горинь».

18:30-19:00 - Зразковий ансамбль сучасного танцю «Why not».

19:00-20:00 - Клубне об’єднання Інструментального ансамблю скрипалів «Con Amore».

КЗ «Рівненський міський палац культури»

27 червня – Благодійник концерт патріотичного барда Тараса Житинського з нагоди 110 річниці дня народження командувача УПА Романа Шухевича та до першої річниці заснування добровольчого підрозділу ОТГ "Волинь" УДА. Глядацька зала. Поч. о 18:00 год.

КЗ «Міський Будинок культури»

29 червня – урочистості з нагоди професійного свята Рівненської обласної спілки споживчих товарів. Глядацька зала. Поч. о 12:00 год.

30 червня – урочисте вручення дипломів випускникам Рівненського економіко-технічного коледжу НУВГП. Глядацька зала. Поч. о 14:00 год.

Парк культури та відпочинку ім.Т.Г.Шевченка

28 червня - Проведення ігор туру Ліги КВН «КРОК». Поч. з 18:00 до 22:00 год.

ЦБС м. Рівне

«Бібліотека під відкритим небом»

у загальноміському фесті «Рівне. Літо. Музика»

Понеділок 26 червня:

– інтелектуальна розвага «Чи знаєте ви свою державу» (Бібліотека-філія №5, «Бібліотечний вагончик»; вул.Тиннівська, 63). Поч. о 12:00 год.

Вівторок 27 червня:

– ерудит – шоу «Я люблю Вкраїну рідну» (Центральна дитяча бібліотека, «Бібліотечний майданчик»; вул.Гагаріна,67). Поч. об 11:00 год.

– усний журнал «Конституція України. Дитинство» (Центральна міська бібліотека ім. В.Г.Короленка, «Бібліотечна альтанка»; вул.Київська,44). Поч. об 11:00 год.

– година розваг «В дитячих очах усміхається сонце» (Бібліотека-філія №2 у НВК № 14, «Літня тераса»; вул.Боженова,59). Поч. о 10:30 год.

Четвер 29 червня:

– бібліо-пікнік «Веселися, грай і книжечки читай» (Бібліотека-філія №3, «Бібліотечний майданчик»; вул.Соборна,416). Поч. о 12:00 год.

– безкоштовний перегляд мультфільму «Льодовиковий період» (Центральна міська бібліотека ім. В.Г.Короленка; вул.Київська,44). Поч. о 14:00 год.

– естафета посмішок «Від серця до серця» (Бібліотека-філія №9, «Бібліотека open air»; вул.С.Бандери,9-а). Поч. о 11:00 год.

27 червня - ЖУРФІКС «Дзвін скликає друзів» (Бібліотека-філія №9, читальний зал; вул.С.Бандери,9-а). Поч. о 12:00 год.

День Конституції України

26 червня - бібліо-інформація «Основний закон української держави» (Бібліотека - філія № 9) протягом дня.

- виставка – перегляд «До Конституції з повагою, до влади – з надією» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка, читальний зал);

- виставка – вітання «Конституція України: вивчати, щоб знати» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка, абонемент);

- книжкова виставка «Основний закон країни» (Бібліотека - філія № 2)

- виставка - перегляд «Конституція - головний підручник життя» (Бібліотека - філія № 10).

110 років від дня народження Романа Шухевича (1907 - 1950), український політичний і державний діяч, військовик

27 червня – історична відеомандрівка «Живі картини – це спогади, жива розмова з генералом» (Бібліотека - філія № 9) протягом дня.

- виставка спомин «Роман Шухевич – політик, воїн, громадянин» (Центральна міська бібліотека ім. В. Короленка, абонемент);

- книжкова поличка «Командир Армії Безсмертних» (Бібліотека - філія № 3);

- книжкова поличка «Лицар повстанської звитяги» (Бібліотека - філія № 10).

За повідомленням відділу інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради

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