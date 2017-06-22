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Обіцянку, яку було дано колективу Острозької академії виконано
Олег Ляшко посприяв виділенню коштів на новий корпус Острозької академії. Про це його заступник Андрій Лозовий повідомив на своїй сторінці у Facebook.
«Забув в усіх цих клопотах написати чудову новину. Ляшко обіцяв і зробив. 75 000 000 грн на побудову нового корпусу Національного університету "Острозька академія" будуть передбачені в бюджеті. Вчора відбулась розмова Олег Ляшко з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом, внаслідок якої Ляшко переконав керманича уряду виділити ці кошти в повному обсязі і оперативно», - повідомив Лозовий.
Політик зауважив, що перші 15 мільйонів гривень Кабмін виділить вже самим найближчим часом (10 у липні цього року і ще 5 - у серпні), а решту 60 - наступного року.
Нагадаємо, 15 червня Олег Ляшко відвідав Острозьку Академію та пообіцяв підтримати відзначення 25-річчя з дня відновлення закладу.
"Я вранці буду вставати і ввечері лягати з думкою, що я можу зробити для того, щоб Острозька академія розвивалася, щоб вона стала справжньою українською кремнієвою долиною", - пообіцяв тоді лідер РПЛ.
Прес-служба РПЛ
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