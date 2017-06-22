Разновидности пневмоинструмента и преимущества его применения

Высокая надежность, эргономичность и безопасность, которой отличается пневмоинструмент, сделали его популярным среди профессионалов в различных отраслях. Строительство, производство, и добыча полезных ископаемых не обходятся без инструментов с пневматическим приводом. Знание об устройстве, принципе действия и разновидностях такого инструмента будут полезны при выборе оборудования, соответствующего поставленным задачам и условиям, в которых придется применять его.

Преимущества пневмоинструмента

Первый инструмент, приводимый в действие энергией сжатого воздуха, появился в XIX веке. Это был пневмомолот, разработанный Генри Фордом. Этот агрегат использовался для разрушения горных пород. Тогда он не отличался особым удобством и компактными размерами. Чтобы справиться с ним, необходимы были усилия бригады из 6 человек.

Модели все время совершенствовались, становились меньше и легче, не теряя при этом главного своего качества — производительности. Современный ручной инструмент с приводом от сжатого воздуха при весе меньше трех килограммов значительно превосходит по техническим параметрам первое изделие Генри Форда.

В сравнении с электроинструментами или инструментом с двигателем внутреннего сгорания, пневмоинструмент обладает такими преимуществами:

Безопасность. Отсутствие электропитания позволяет использовать изделия при высокой влажности, а отсутствие искр — в шахтах среди угольной пыли и на других объектах с высокими требованиями противопожарной безопасности.

Долговечность. Благодаря минимуму деталей и силовой установке (компрессору), расположенной отдельно от инструмента, он служит в десятки раз дольше электрического или с ДВС.

Удобство. Малый вес и габариты снижают утомляемость оператора и позволяют легко работать в стесненных условиях.

Виды пневмоинструмента

Пневмоинструмент можно разделить на три категории, в зависимости от принципа его работы:

Инструмент ударного действия. Рабочая часть такого инструмента движется за счет ударной силы, передаваемой поршнем. Сюда относятся пневмомолотки и прочие инструменты, осуществляющие ударное воздействие.

Роторно-пластинчатый инструмент — дрели, шуруповерты и другие вращающиеся инструменты, работающие за счет преобразования давления воздуха во вращательное движение.

Распыляющий инструмент — краскопульты и прочие устройства, работающие за счет струи воздуха, выбрасываемой из сопла.

Есть еще и четвертая разновидность пневмоинструмента, куда входит оборудование, не относящееся к первым трем категориям. Это пневмодомкраты, компрессоры для накачивания шин, пневмоножницы и прочий инструмент, работающий за счет сжатого воздуха.