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Разновидности пневмоинструмента и преимущества его применения
Высокая надежность, эргономичность и безопасность, которой отличается пневмоинструмент, сделали его популярным среди профессионалов в различных отраслях. Строительство, производство, и добыча полезных ископаемых не обходятся без инструментов с пневматическим приводом. Знание об устройстве, принципе действия и разновидностях такого инструмента будут полезны при выборе оборудования, соответствующего поставленным задачам и условиям, в которых придется применять его.
Преимущества пневмоинструмента
Первый инструмент, приводимый в действие энергией сжатого воздуха, появился в XIX веке. Это был пневмомолот, разработанный Генри Фордом. Этот агрегат использовался для разрушения горных пород. Тогда он не отличался особым удобством и компактными размерами. Чтобы справиться с ним, необходимы были усилия бригады из 6 человек.
Модели все время совершенствовались, становились меньше и легче, не теряя при этом главного своего качества — производительности. Современный ручной инструмент с приводом от сжатого воздуха при весе меньше трех килограммов значительно превосходит по техническим параметрам первое изделие Генри Форда.
В сравнении с электроинструментами или инструментом с двигателем внутреннего сгорания, пневмоинструмент обладает такими преимуществами:
Виды пневмоинструмента
Пневмоинструмент можно разделить на три категории, в зависимости от принципа его работы:
Есть еще и четвертая разновидность пневмоинструмента, куда входит оборудование, не относящееся к первым трем категориям. Это пневмодомкраты, компрессоры для накачивания шин, пневмоножницы и прочий инструмент, работающий за счет сжатого воздуха.
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