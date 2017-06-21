Фруктово-ягідні брускети

Кто-то написал мелом на асфальте под окнами многоэтажки: "Позвони мне, когда твой уйдет! ". Многие мужики тогда остались дома. Были прибиты полочки, отремонтированы утюги, с детьми сделаны уроки...

Я сьогодні знову без рецепту, але з ідеєю. Відвідала мене така собі смачна, швидка та недорога ідея щодо бутербродів. Впевнена, без не обходить жодна родина. Наша родина не виняток. Але просто бутери – це банально, пропоную трохи їх модернізувати. Правда, є один маленький нюанс – це бутерброди для дівчат. Сумніваюся, що чоловіки їх оцінять (мій не оцінив – ні ковбаси, ні м»яса, і заправка дивна).

Для початку булочки (у мене власна випічка) розрізаємо навпіл і викладаємо зрізом на розпечену сковорідку. Не додаємо ніякого масла, олії, сковорідка має бути суха. Підсушуємо до золотистого кольору.

Улюблені фрукти і ягоди (у мене персик і полуниця) ріжемо дрібними кубиками, присипаємо цукровою пудрою, даємо кілька хвилин, щоб пустився сік. Кількість пудри залежить від того які фрукти і ягоди ви обрали.

Пластівцями нарізаємо сир, тут теж все залежить від вас – можна взяти моцарелу, бринзу (не дуже солону), дуже цікаво буде з рокфором, дор-блу, камамбером або брі. У мене малосольна бринза, сама робила.

На булочку викладаємо сир, зверху викладаємо фруктово-ягідну заправку, додаємо кілька крапель бальзамічного оцту.

Прекрасний додаток до чашки чаю чи кави вам забезпечено, особливо коли погода радує, рідні люблять – ну що ще треба для щастя!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й приємно!!!