В Рівному з 26 червня 2017 року буде тимчасово зупинено рух "нічного" тролейбуса №3

В зв'язку з виконанням планових профілактично-ремонтних робіт на анціях з 26 чевня до 31 липня 2017 року буде тимчасово припинено рух "нічного" тролейбуса №3.

"Нічний" тролейбус №3 вийде на лінію за звичним графіком 31 липня 2017 року після завершення робіт згаданих вище.

Для забезпечення безперебійного руху транспорту по місту і якісного обслуговування пасажирів в денний період часу, проведення робіт по ремонту контактно-кабельної мережі та тягових підстанцій, а також всі види планових аварійних робіт необхідно проводити в нічний час. Для цього необхідно знеструмити контактну мережу в нічний час і тимчасово призупинити експлуатацію "нічного" тролейбуса на термін до повного виконання всіх робіт.