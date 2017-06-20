Що рівнянам робити на День молоді?

Свято солодкого холоду в Рівному

Вже зовсім скоро, 25 червня, у Рівному відбудеться Свято Морозива від найбільшого виробника «солодкого холоду» України — компанії «Рудь».... В Рівненському районі знайшли міну та гранату

9 червня о 14:30 групою піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС у Рівненській області знищено одну мінометну міну калібром 82 мм часів Друго...