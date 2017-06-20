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Що рівнянам робити на День молоді?
Анонс! Заходи до Дня молоді
З нагоди відзначення Дня молоді відбудеться низка заходів.
25 червня
Проспект миру
11:00 – 12:30 - Забіг до Дня молоді «Forever Young».
Бульвар Незалежності
12:00 – 18:00 - «Свято морозива».
Майдан Незалежності
11:00 – 15:00 - Показові виступи-змагання професійної майстерності між підрозділами ГУ ДСНС України у Рівненській області за форматом FCC (Firefighter Combat Challenge).
12:00 – 17:00 - Акція «Обирай майбутнє разом з нами» (робота наметових офісів служби зайнятості: інформаційного, навчального, праці, кар’єри, майстерності, тест-офісу, офісу вікторин та конкурсів).
20:00 – 22:00 - Концертна програма за участю Миколи Бобрика, гурту «Мармелад», Олени Cheri.
Відділ інформаційно-аналітичного забезпечення виконавчого комітету Рівненської міської ради
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