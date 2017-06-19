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Свято солодкого холоду в Рівному
Вже зовсім скоро, 25 червня, у Рівному відбудеться Свято Морозива від найбільшого виробника «солодкого холоду» України — компанії «Рудь».
Вже 12-ий рік поспіль ПАТ «Житомирський маслозавод» (ТМ «Рудь») дарує свято родинного спілкування, дружнього єднання та найсмачнішого морозива!
Отже, на мешканців та гостей міста очікує безліч розваг та атракціонів. Початок свята — о 13:00 біля міської фортеці.
Як і минулих років, гості заходу можуть підготуватись заздалегідь. Для цього потрібно лише куштувати морозиво «Рудь» та збирати обгортки. Вже на святі обгортки можна буде обміняти на «рудики» — традиційну оригінальну валюту свята, а вже «рудики» можна витрачати на різноманітні веселощі, атракціони, розваги та сувеніри від компанії «Рудь».
Будемо раді зустрічати Вас
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