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Салат з полуницею
Тетяна Хвиль
23:12 16.06.2017

Салат з полуницею

Она ему встретилась, а он ей — попался

Ми всі звикли розглядати полуницю як складову десерту, ну в крайньому випадку з неї готують щось алкогольне або суп, знову ж таки десертний. А я минулого року відкрила полуницю, і не тільки її, як складову салату. Відразу скажу – на любителя, причому любителя-девочку, оскільки це виключно дівчачий салат. Дуже незвично, вишукано і стильно, дуже раджу спробувати зробити маленьку порцію – а раптом це ваше?

Рецепту як такого немає – пучок руколи миємо, сушимо (я купила центрифугу для зелені – суперова річ, для ягід теж підходить), рвемо руками на тарілку, туда ж ріжемо пару полуниць і кілька шматочків сиров»яленого м»яса. Для заправки змішуємо 0,5ч.л. меду, 1ч.л. лимонного соку, 0,5ч.л. бальзамічного оцту, заправкою зприскуємо салат. Прекрасний варіант для девишника – легко і цікаво! А скільки варіацій можна придумати – замість м»яса м»який сир – можна ніжну моцарелу, а можна ядрений дор-блу; замість руколи взяти звичайний салат або мікс салатів; додати базилік і томати-чері, а можна просто порізати полуницю, зприснути бальзамічним оцтом і присипати цукровою пудрою – це буде прекрасно!!!

Готувати легко, а готувати для близьких ще й цікаво!!!

Тетяна Хвиль

Салат з полуницею

Салат з полуницею

Салат з полуницею

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