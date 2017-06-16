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В Рівному п"яні водії їздять вночі
15:55 16.06.2017

В Рівному п"яні водії їздять вночі

7 протоколів за керування в стані алкогольного сп’яніння склали патрульні вночі

Сьогодні вночі, на вулиці Соборній, полісмени помітили автомобіль Сhevrolet, водій якого порушив ПДР.

Під час спілкування з 34-річною кермувальницею, охоронці правопорядку помітили в неї ознаки алкогольного сп’яніння. Від проходження огляду на місці зупинки транспортного засобу та в медичному закладі у лікаря нарколога водійка відмовилась в присутності двох свідків у встановленому законом порядку. Щодо рівнянки правоохоронці склали протокол за ч.1 ст.130 КУпАП (керування в стані сп’яніння), відібрали розписку про зобов’язання не кермувати та передали транспортний засіб водію з посвідченням відповідної категорії.

Проте, уже вранці, на вулиці Мельника інспектори знову помітили автомобіль Сhevrolet, водійка якого вночі перебувала за кермом нетвереза.

Керуючись п.3 ч.1 ст. 35 ЗУ "Про НП" (з метою перевірки можливості причетності водія до вчинення адміністративного правопорушення) патрульні зупинили автомобіль. За кермом перебувала рівнянка, яку правоохоронці напередодні відсторонили від керування. Огляд на стан алкогольного сп’яніння проводився на місці зупинки транспортного засобу. Проба виявилась позитивною - 1.36 ‰.

На недобросовісну водійку патрульні знову склали протокол про адміністративне правопорушення, але цього разу, передбачене ч.2 ст. 130 КУпАП (повторність керування в стані сп’яніння).

Всього, протягом ночі, інспектори склали 7 протоколів на нетверезих водіїв, на 3 з них за ч.2 (повторність).

#патрульнаполіція #rivnepolice

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